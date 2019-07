Ezt mondta búcsúzó beszédében Radnóti Sándor esztéta, filozófus.

Gábor György filozófus arról szólt, hogy Heller Ágnes 90 évét lankadatlan figyelemmel élte, szűnni nem akaró érdeklődéssel fókuszált a világra, múltra és jelenre, élőkre és holtakra. Frölich Róbert, a Dohány utcai zsinagóga főrabbija kiemelte: Heller Ágnes életét végigkísérte magyarsága és zsidósága, kettős identitása. Hozzátette: mindig kiállt azokért, akik partvonalon kívülre kerültek, akiket üldöztek.

Heller Ágnes július 19-én halt meg, az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. Temetése hétfőn 11 órától volt a Kozma utcai izraelita temetőben.

Heller Ágnes 1929-ben Budapesten született zsidó polgári családban. A második világháború idején a szigorodó zsidótörvények ellehetetlenítették a család életét, a deportálás elől Heller Ágnesnek sikerült megszöknie. Unokája szerint minden napját úgy élte, hogy az teljes legyen. A filozófus kilencven évet élt.

Tamás Gáspár Miklós a hvg.hu oldalán úgy búcsúzott Hellertől, hogy:

Ungváry Rudolf is elbúcsúzott Heller Ágnestől, ő az Élet és Irodalom oldalán.

Ez az intenzív, hevességektől sem mentes, fordulatait túl könnyen megvalósító, mozgékony szellemi életét megőrizni tudó ember abból sem engedett, hogy fizikailag közel maradjon valamennyire a természethez. Nem akart a természettől teljesen elszakadni. Szellemi életet élő embernek ez az elszakadás különösen nagy fenyegetés, nem csak a politikai önkény. Nem gondol a testére, mint a szellem fejlesztendő, karbantartandó hordozójára, és amikor már gondol rá, többnyire késő. Időnek előtte, így vagy úgy, tönkremegy a teste. Kilencvenévesen is úszott. Kitette magát a teremtett világnak is, az öregkori mozgékonyságáért is megküzdött az ember adta lehetőségekhez mérten. Ebben a küzdelemben érte a halál. Úszás közben, a Balatonban. Van ebben a magatartásában is valami mélyen filozófiai.