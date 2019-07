Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között, akik hétfőn vitáztak egymással.","shortLead":"Már csak a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten. Ott előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi...","id":"20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d4728b-3612-4d52-be0e-c4c591d8a7d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9c40d8-f9f3-46a8-97ac-f1e942cc4123","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Egyutt_ostoroztak_Ferencvarost_a_kerulet_ellenzeki_polgarmesterjeloltjei","timestamp":"2019. július. 29. 19:36","title":"Együtt ostorozták Ferencvárost a kerület ellenzéki polgármesterjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is hazatelefonálhatnak.","shortLead":"Elindította roamingszolgáltatását a Digi. A negyedik mobilszolgáltató ügyfelei így már külföldről, több országból is...","id":"20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d58ad097-ad52-4c6a-9e2b-145b62031441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d20dde-e0eb-42da-b532-930d41643ccb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_digimobil_roaming_eu_percdijak_adatforgalom","timestamp":"2019. július. 29. 00:03","title":"Van egy újdonság a DIGIMobilnál: 0-5 forintért lehet telefonálni már külföldről is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","shortLead":"Hivatali visszaélésekkel kapcsolatos esetekről számolt be, de a Tienanmen téri mészárlással is foglalkozott.","id":"20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c2cf2-c88f-433a-82f6-4003856e438b","keywords":null,"link":"/vilag/20190729_12_ev_bortont_kapott_egy_kormanykritikus_aktivista_Kinaban","timestamp":"2019. július. 29. 18:17","title":"12 év börtönt kapott egy kormánykritikus aktivista Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Oscar Wilde boldog lenne.","shortLead":"Oscar Wilde boldog lenne.","id":"20190730_Bebizonyitottak_hogy_valoban_mindennek_ellen_tudunk_allni_csak_a_kisertesnek_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3c07176-e003-44f8-866d-641f096b9a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9559df-6aeb-41ae-a663-ea53ff466415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190730_Bebizonyitottak_hogy_valoban_mindennek_ellen_tudunk_allni_csak_a_kisertesnek_nem","timestamp":"2019. július. 30. 12:15","title":"Bebizonyították, hogy valóban mindennek ellen tudunk állni, csak a kísértésnek nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos hitel törlesztőrészlete néhány év alatt a háromszorosára nőtt: volt olyan hónap, amikor több volt a fizetendő részlet, mint Ágnes teljes fizetése.","shortLead":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos...","id":"20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6d933-65e0-49b4-9c20-72431ffa5a98","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","timestamp":"2019. július. 30. 14:20","title":"85 éves nőt és lányát lakoltathatják ki szerdán Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved dél-koreai területre.\r

\r

","shortLead":"Az észak-koreaiak elengedték a felségvizeikre tévedt orosz halászhajót, majd egy észak-koreai halászhajó téved...","id":"20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34d13-246d-4f69-b9b1-03dd040b6c68","keywords":null,"link":"/vilag/20190728_Egy_nap_alatt_ket_halaszhajo_is_bajba_kerult_Korea_partjainal","timestamp":"2019. július. 28. 21:11","title":"Zavarosban halásztak: egy orosz és egy észak-koreai hajó is bajba került a határnál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","shortLead":"Bőséggel jut pénz az orosz többségű Nemzetközi Beruházási Banknak.","id":"20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12f9708-3c1d-4d02-bf9e-b8f2eec6b4e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_3_milliardot_tolt_a_magyar_kormany_Putyin_Budapestre_koltozo_bankjaba","timestamp":"2019. július. 29. 16:52","title":"3 milliárdot tolt a magyar kormány Putyin Budapestre költöző bankjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","shortLead":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","id":"20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668a7b73-9966-4f10-a1c2-a4763481f25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","timestamp":"2019. július. 29. 12:14","title":"Nem vették fel? Ma kezdődik a pótfelvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]