[{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Toyota vette át a második helyet.","shortLead":"A Toyota vette át a második helyet.","id":"20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a914b5-d461-405b-9620-9d12d74e2e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"Már csak harmadik legnagyobb a Nissan-Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bddbc05-3529-4389-a468-99d4bf0c1131","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetnek legkevesebb 17 halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek legkevesebb 17 halálos áldozata van.","id":"20190730_pakisztan_katonai_repulo_baleset_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bddbc05-3529-4389-a468-99d4bf0c1131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de01b0da-b9fd-4d22-a2cb-2751d26949d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_pakisztan_katonai_repulo_baleset_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 30. 05:59","title":"Falura zuhant egy pakisztáni katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt is biztosít a 9. és 11. osztályos tanulóknak a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamokon.","shortLead":"Nemcsak a nyelvi kurzusok tandíját, a diákok szállását, valamint utazását finanszírozza a kormány, hanem még zsebpénzt...","id":"20190730_Meg_penzt_is_kapnak_a_kormanytol_a_kethetes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_utazo_diakok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef723f9-88a8-4fe4-be3a-51d08fd19f08","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Meg_penzt_is_kapnak_a_kormanytol_a_kethetes_kulfoldi_nyelvtanfolyamra_utazo_diakok","timestamp":"2019. július. 30. 09:28","title":"Még pénzt is kapnak a kormánytól a kéthetes külföldi nyelvtanfolyamra utazó diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","shortLead":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","id":"20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a32e81-aee7-453d-abf0-80b5a5a77db1","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","timestamp":"2019. július. 30. 19:10","title":"Kész a verőcei strand, Rétvári rögtön ki is próbálta az okospadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","shortLead":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","id":"20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a005fef-71f8-4c2f-b04c-bb0c389296ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. július. 30. 08:43","title":"Év végén távozik a Budapest Airport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","shortLead":"Két éve még a csúcson volt, most teljessé vált az egykori NER-csillag bukása.","id":"20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6210987b-9c6b-4a9a-9aab-331e64d6212c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a995bae-70ad-42e5-a292-12e8fd255772","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_Eladta_egykor_piacvezeto_cegeit_a_NER_pikszisebol_kiesett_Kuna_Tibor","timestamp":"2019. július. 29. 11:02","title":"Eladta egykor piacvezető cégeit a NER piksziséből kiesett Kuna Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","shortLead":"A Farkasdandár megalakította a Rohamdandárt a germán szokásjogért, aztán jött a csősz.","id":"20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b31ac7-f99d-46a7-8f54-53f658a87d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6604e160-188a-4e19-acc6-aa1b1fc3216a","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Fegyveres_naciknal_razziaztak_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 30. 12:50","title":"Fegyveres náciknál razziáztak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]