[{"available":true,"c_guid":"65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben) egy boldog, de legalábbis kiegyensúlyozott embert fogunk viszontlátni – és azok mi leszünk. Ilyen végtelennek tűnő pillanattá nyúlhat a válás utáni időszak, amelyből egyéni ütemben, de vissza lehet térni az önszeretet valóságának talajára. Ehhez adunk segítő tippeket.","shortLead":"Vannak pillanatok az életben, amikor elég nehéz elképzelni, hogy a tükörbe nézve újra (vagy először életünkben...","id":"20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65afe42e-7acd-41a5-a048-05e7d85823a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4aa0d6b-a6eb-4712-902b-403ae4a1a0d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190731_Aktivan_felejteni_hogyan_epitsuk_fel_az_onbizalmunkat_valas_utan","timestamp":"2019. július. 31. 09:30","title":"Aktívan felejteni - hogyan építsük fel az önbizalmunkat válás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","shortLead":"Építettek strandröplabdapályát és szabadtéri kondiparkot is a strandra. ","id":"20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a32e81-aee7-453d-abf0-80b5a5a77db1","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Kesz_a_verocei_strand_Retvari_rogton_ki_is_probalta_az_okospadot","timestamp":"2019. július. 30. 19:10","title":"Kész a verőcei strand, Rétvári rögtön ki is próbálta az okospadot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 25 éves lepukkant Toyotával jár.","shortLead":"Egy 25 éves lepukkant Toyotával jár.","id":"20190731_Fura_figura_Boris_Johnson_nem_kulonben_az_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1badfa85-3986-4366-815c-375f740f0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c8b5d-a1a1-4a9e-a573-c1e7c9cd2c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Fura_figura_Boris_Johnson_nem_kulonben_az_autoja","timestamp":"2019. július. 31. 13:42","title":"Fura figura Boris Johnson, nem különben az autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett - jelentették a csendes-óceáni szigetet tanulmányozó kutatók.","shortLead":"A megemelkedett globális szén-dioxid-kibocsátás miatt a Guamhoz közeli korallzátonyok egyharmada odaveszett...","id":"20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b095ed-2ea8-4b53-8c36-8233469d2eaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_guam_sziget_csendes_ocean_korallzatony_pusztulasa_oceanviz_felmelegedese","timestamp":"2019. július. 30. 17:03","title":"Olyan gyorsan pusztulnak a korallzátonyok az óceán felmelegedése miatt, hogy időnk sincs lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos hitel törlesztőrészlete néhány év alatt a háromszorosára nőtt: volt olyan hónap, amikor több volt a fizetendő részlet, mint Ágnes teljes fizetése.","shortLead":"H. Ágnes és 85 éves anyja 2006 óta él Gyálon, egy devizahitelből vásárolt ingatlanban. Az eredetileg 10 millió forintos...","id":"20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0016c4ab-dd4e-49ac-87d1-65e757012417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a6d933-65e0-49b4-9c20-72431ffa5a98","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_85_eves_not_es_lanyat_lakoltathatjak_ki_szerdan_Gyalon","timestamp":"2019. július. 30. 14:20","title":"85 éves nőt és lányát lakoltathatják ki szerdán Gyálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak azért, mert hajléktalan.","shortLead":"Csak azért, mert hajléktalan.","id":"20190730_Megint_orizetbe_vett_egy_hajlektalant_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15199db-8308-4fe1-b620-c187787b1590","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Megint_orizetbe_vett_egy_hajlektalant_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 30. 15:24","title":"Megint őrizetbe vett egy hajléktalant a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A részben a piac telítődése miatt bekövetkezett csökkenő iPhone-eladásokra az Apple áremeléssel reagált, ami aztán további eséshez vezetett az értékesítésben. Ez azért érdekes, mert sokáig a mobileladások hajtották az Apple szekerét. De úgy tűnik, megvan a b-terv, ami hosszú éveken át működhet.","shortLead":"A részben a piac telítődése miatt bekövetkezett csökkenő iPhone-eladásokra az Apple áremeléssel reagált, ami aztán...","id":"20190731_apple_2019_q2_penzugyi_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_szolgaltatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b2393-12d0-4b90-8b60-54883c58cf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82b8be5c-70b6-4408-bf86-f85b84ed1a3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_apple_2019_q2_penzugyi_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_szolgaltatasok","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"Kit érdekel, mennyi iPhone-t adnak el? Az Apple-t egyre kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f1b859-b24c-48fe-a22f-2c7cc7717887","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú betegség után, 51 éves korában hunyt el a sportoló. ","shortLead":"Hosszú betegség után, 51 éves korában hunyt el a sportoló. ","id":"20190801_Meghalt_Bota_Eniko_129szeres_valogatott_roplabdazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81f1b859-b24c-48fe-a22f-2c7cc7717887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d422471c-a8d5-4aeb-a3e7-ff847f46a1cb","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Meghalt_Bota_Eniko_129szeres_valogatott_roplabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:13","title":"Meghalt Bóta Enikő, 129-szeres válogatott röplabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]