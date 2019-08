Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá lökött két embert. ","shortLead":"Horst Seehofer intézkedését az váltotta ki, hogy Svájcból Németországba szökött egy körözött férfi, és ott vonat alá...","id":"20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299f3494-8e67-4686-8911-4b93aa0d1397","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_svajci_hatar_ellenorzeset_jelentette_be_az_eritreai_ferfi_tette_utan_a_nemet_belugyminiszter","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:49","title":"A svájci határ ellenőrzését jelentette be az eritreai férfi tette után a német belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","shortLead":"Szeretne valaki menni egyet egy über-luxus villamossal? Elég zsebbenyúlós a 1,7 millió forint érte. ","id":"20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a59aab48-f2e6-463f-874f-60aef0fc0fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dee6e-2ee3-4f21-b360-d3f93246c65e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190731_Velhetoen_ez_a_vilag_legdragabb_villamosjarata","timestamp":"2019. augusztus. 02. 10:35","title":"Vélhetően ez a világ legdrágább villamosjárata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","shortLead":"A közösségi oldalon egy mezt bocsátottak licitre, amit a Ferencváros NB-1-es futballistái is aláírtak. ","id":"20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d97c24fb-3e95-4648-a9be-1aadda826769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ba833b-aa70-48b6-8c9b-00e193a79d6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Kisberi_focistak_gyujtenek_a_mezoorsi_tragediaban_elhunyt_fiatal_edesapanak","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:33","title":"Kisbéri focisták gyűjtenek a mezőörsi tragédiában elhunyt fiatal édesapának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","shortLead":"A Nordschleifén a maga kategóriájában rekorder cseh SUV-ban találtak még néhány tucatnyi extra lóerőt. ","id":"20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d036e16-b189-47b7-a1dd-aee1c2f57941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dba3c88-0f6d-4bdc-b326-c388573fbc2d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190803_tovabb_feszitett_hur_270_loeros_lett_a_legsportosabb_skoda_kodiaq","timestamp":"2019. augusztus. 03. 06:41","title":"Tovább feszített húr: 270 lóerős lett a legsportosabb Skoda Kodiaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59834daf-ea55-4121-acd4-352e22cb62e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sajnos már nem új, hogy a családi autós kedvezményt is igénybe lehessen rá venni. ","shortLead":"Sajnos már nem új, hogy a családi autós kedvezményt is igénybe lehessen rá venni. ","id":"20190801_Barmikor_jol_johet_egy_csaladi_kisbuszban_a_700_loero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59834daf-ea55-4121-acd4-352e22cb62e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7684f4c8-4f04-475b-8fca-e624b1a8d5bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Barmikor_jol_johet_egy_csaladi_kisbuszban_a_700_loero","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:18","title":"Bármikor jól jöhet egy családi kisbuszban a 700 lóerő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék, ha képes lenne a gondolatolvasásra is.","shortLead":"Két év után először szólalt meg a Facebook a készülő kiterjesztettvalóság-szemüvegéről, amiről kiderült, azt szeretnék...","id":"20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9134e15a-c578-4e9e-a1ce-35793999d373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e086d2-9d3e-43df-bd2b-f24baa997cdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_facebook_gondolatolvaso_szemuveg_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:03","title":"Gondolatolvasó szemüvegen dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","shortLead":"Az idegenbeli meccs után otthon is három góllal kapott ki a Debrecen a Torinótól.","id":"20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d96c35da-8c1f-4e42-9472-65aefed2906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a62cb-1fbb-4cfa-a787-0b081dcfce45","keywords":null,"link":"/sport/20190801_17es_osszesitessel_esett_ki_a_Debrecen_az_Europa_Liga_selejtezojebol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:21","title":"1-7-es összesítéssel esett ki a Debrecen az Európa Liga selejtezőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október 13-ára, a választáshoz kapcsolódó, a szavazóköri névjegyzékkel összefüggő kérelmeket csak augusztus 8-ától lehet benyújtani a választási irodáknál. ","shortLead":"Bár Áder János köztársasági elnök már kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását október...","id":"20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56f4cefe-e9ed-4ea0-99e2-1b02ef03ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e039c-e20e-4601-a3cd-0253ccf6393a","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Onkormanyzati_valasztas_ekkortol_lehet_kerni_hogy_mashol_szavazhassunk","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:53","title":"Önkormányzati választás: ekkortól lehet kérni, hogy máshol szavazhassunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]