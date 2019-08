Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt. Nagyszerű novellákat írt, és költőként is próbálkozott, de mikor az elsők között felismerte Ady zsenijét, a saját műveit jelentéktelennek érezte.","shortLead":"Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el Ignotus, aki kritikus, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesztője volt...","id":"20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9efbbd-be4c-4351-b5d3-954debfca586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb97c10e-f56e-4c44-96d6-d708d26c74ba","keywords":null,"link":"/kultura/20190803_Nem_egyszeru_koltonek_lenni_ha_Ady_irogat_a_szomszed_asztalnal","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:17","title":"Nem egyszerű költőnek lenni, ha Ady írogat a szomszéd asztalnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között több gyermek is van. Az elkövető a 21 éves texasi Patrick Crusius, őt elfogták a rendőrök. ","shortLead":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között...","id":"20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9005f5-c82f-45d2-8f89-0c9764d9fa95","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:04","title":"Lövöldözés volt egy El Pasó-i bevásárlóközpontban - legalább 15 halott, egy letartóztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Megkeresték az amerikai igazságügyi minisztériumot.","shortLead":"Megkeresték az amerikai igazságügyi minisztériumot.","id":"20190802_Az_ugyeszseg_betartotta_a_Microsoftbotrannyal_kapcsolatos_igeretet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af8d93-aacd-4a82-8953-62f984602bba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Az_ugyeszseg_betartotta_a_Microsoftbotrannyal_kapcsolatos_igeretet","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:46","title":"Az ügyészség betartotta a Microsoft-botránnyal kapcsolatos ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek nem voltak népszerűek, de a céget bírálók szerint a megsemmisítés helyett akár el is ajéndékozhatták volna a hangszereket. Az amerikai Gibson azzal védekezik, hogy a Firebird X-ekben több veszélyes alkatrész is volt, azért nem adhatták oda őket jótékonysági célokra.","shortLead":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek...","id":"20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fb7a9f-a658-4760-b6d7-ecf1feb99271","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:24","title":"Nem kellettek senkinek az egymillióba kerülő gitárok, ezért bezúzták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.","shortLead":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos...","id":"20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a52e-3f76-4748-908d-3bda12a7ba3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:10","title":"Nyílt levélben fordultak az Aldihoz, a Sparhoz és a Lidlhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33cc46f-5fa1-4b61-a74e-4d15fda4a31c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Chelsea egykori francia játékosa tizenegy év után edzőként tér vissza a londoni csapathoz. ","shortLead":"A Chelsea egykori francia játékosa tizenegy év után edzőként tér vissza a londoni csapathoz. ","id":"20190802_Makelele_edzo_lesz_a_Chelseanel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d33cc46f-5fa1-4b61-a74e-4d15fda4a31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98d9cd-e838-4427-80ff-802a0049f654","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Makelele_edzo_lesz_a_Chelseanel","timestamp":"2019. augusztus. 02. 21:06","title":"Makelele edző lesz a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556","c_author":"Gergely Márton, Vándor Éva","category":"sport","description":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők legnagyobb pilótája? ","shortLead":"A brit Lewis Hamilton a Forma–1 gyorsasági világbajnokság szinte minden rekordját megdönti. De vajon ő minden idők...","id":"201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91bf945e-b09c-41a3-825a-2f96790bc556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e20896-bd83-440f-be2c-577c5c9d8905","keywords":null,"link":"/sport/201931__pilotak_es_korszakok__hamilton_es_schumacher__rekordhalmozas__tortenelmi_elozesben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 07:00","title":"Fogadna Hamiltonra, ha Senna ellen versenyezne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt ötös a héten, a négyesek viszont több mint kétmillió forintot érnek. ","shortLead":"Nem volt ötös a héten, a négyesek viszont több mint kétmillió forintot érnek. ","id":"20190803_Otos_nelkul_maradtunk_ezen_a_heten_a_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e97964-8160-4db8-9fdf-0cd27c85f453","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_Otos_nelkul_maradtunk_ezen_a_heten_a_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:18","title":"Ötös nélkül maradtunk ezen a héten a lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]