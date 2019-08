Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"gazdasag","description":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak ellent a csillagászati telekárak csábításának.","shortLead":"Egyre nehezebb ingyen hozzáférni az ausztriai tavakhoz, mert a közérdeket képviselő önkormányzatok is nehezen állnak...","id":"201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1f39ee-e35b-4d1e-b5b9-50d583afb195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad054e5-e0a6-4536-b733-7844fcd205bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__elkeritett_osztrak_tavak__partbirtokosok__onkormanyzatok__ahol_apart_szabad","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:00","title":"Az osztrák tavaknál a polgárok befürödtek a milliárdosokkal és az önkormányzatokkal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b01b7c2a-3740-4bd4-8e92-7e10ef7f6b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198b9415-993b-4437-a5e1-45fa37fda86e","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Elmosott_az_eso_egy_vasuti_palyat_Somogyban_napokig_nem_jarnak_a_vonatok","timestamp":"2019. augusztus. 03. 10:20","title":"Elmosott az eső egy vasúti pályát Somogyban, napokig nem járnak a vonatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"De legalább 60 évre.","shortLead":"De legalább 60 évre.","id":"20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7784d76f-0a75-480c-99c1-e1f0c3a25699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fcaef3-027e-4148-bca6-57ad25f7eca3","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Egy_evszazadra_lesz_szukseg_a_leegett_sziberiai_erdok_regeneralodasahoz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:35","title":"Egy évszázadra lesz szükség a leégett szibériai erdők regenerálódásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között több gyermek is van. Az elkövető a 21 éves texasi Patrick Crusius, őt elfogták a rendőrök. ","shortLead":"Legalább 15 embert ölt meg egy fegyveres ámokfutó egy El Paso-i üzletközpontban. A texasi merénylet áldozatai között...","id":"20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9005f5-c82f-45d2-8f89-0c9764d9fa95","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Lovesek_dordultek_el_egy_El_Pasoi_bevasarlokozpontban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 21:04","title":"Lövöldözés volt egy El Pasó-i bevásárlóközpontban - legalább 15 halott, egy letartóztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","shortLead":"A támadás órákkal azután történt, hogy El Pasóban 20 emberrel végzett egy fegyveres. ","id":"20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a1cb69-8562-44e5-a38f-2ebe6c7babb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819cebd9-f7ba-4c2e-9221-f25afe1d5e93","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Ujabb_lovoldozes_az_Egyesult_Allamokban_halottak_es_sebesultek_Daytonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Újabb lövöldözés az Egyesült Államokban: halottak és sebesültek Daytonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","shortLead":"Először a tengerbe esett, de most sikerült az akció. ","id":"20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f25dc958-ae51-47d8-aa49-26a43ca28843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217e0d16-0d64-4208-a91a-caaed84406ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190804_Legdeszka_La_Manche_francia_feltalalo_Zapata","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:09","title":"Átrepült a La Manche csatornán a francia légdeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698f7267-aa2c-4f84-8aaa-0aa458d07268","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az isztambuli Szuperkupa-döntőre játékvezetőnek a francia Stéphanie Frappart-t delegálta.","shortLead":"Az isztambuli Szuperkupa-döntőre játékvezetőnek a francia Stéphanie Frappart-t delegálta.","id":"20190802_Noi_biro_vezeti_a_LiverpoolChelsea_szuperkupa_dontot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698f7267-aa2c-4f84-8aaa-0aa458d07268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0023d1da-bf89-4a7e-9f48-0199a42422fe","keywords":null,"link":"/sport/20190802_Noi_biro_vezeti_a_LiverpoolChelsea_szuperkupa_dontot","timestamp":"2019. augusztus. 02. 13:17","title":"Ez focitörténelem: női bíró vezeti a Liverpool-Chelsea szuperkupa döntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ecaterina Andronescu az áldozatot elmarasztaló megjegyzéseket tett. Néhány napja a belügyminiszter mondott le a gyilkosság miatt. ","shortLead":"Ecaterina Andronescu az áldozatot elmarasztaló megjegyzéseket tett. Néhány napja a belügyminiszter mondott le...","id":"20190802_A_roman_oktatasi_miniszter_is_belebukott_a_meggyilkolt_15_eves_lany_ugyebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846c59c0-dad1-4c7f-a516-f198cf391511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db1ac436-88ec-4d04-9788-b31cde7b3c44","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_A_roman_oktatasi_miniszter_is_belebukott_a_meggyilkolt_15_eves_lany_ugyebe","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:02","title":"A román oktatási miniszter is belebukott a meggyilkolt 15 éves lány ügyébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]