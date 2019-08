Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy esernyő sosem árt. ","shortLead":"Egy esernyő sosem árt. ","id":"20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c1e325-87ee-44fa-82ca-fe45d026321e","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zivatarok_figyelmeztetes_OMSZ","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:31","title":"Zivatarokra figyelmeztet az OMSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Az EU a piaci túlsúly és az adatokkal való visszaélés miatt bünteti, Franciaország megadóztatná az amerikai techcégeket, amelyek a tengerentúlon hatósági vizsgálatokkal néznek szembe.","shortLead":"Az EU a piaci túlsúly és az adatokkal való visszaélés miatt bünteti, Franciaország megadóztatná az amerikai...","id":"201931__amerikai_techcegek__washington_vizsgal__brusszel_buntet__presben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da17c2f3-7324-4762-9d53-b3f45b046195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"598db552-0980-493a-9fcf-d2d867ce62f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201931__amerikai_techcegek__washington_vizsgal__brusszel_buntet__presben","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:00","title":"Megküldték a selyemzsinórt a Facebooknak és társainak, de kérdés, megijednek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","shortLead":"Egy ukrán férfi segített neki, ő is lebukott. ","id":"20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263e320c-1a39-42d8-bbdc-7ef89768a0f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hamis_szlovak_papirokkal_bukott_le_egy_tadzsik_ferfi_Ferihegyen","timestamp":"2019. augusztus. 04. 14:21","title":"Hamis szlovák papírokkal bukott le egy tadzsik férfi Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","shortLead":"Nincsenek meg még mindenkinek az adatai, de az összes utasnak jár a kompenzáció - közölte a Wizz Air.","id":"20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8086e991-7fc8-40c5-8c80-8550ec2ec315","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Mindenkinek_kompenzaciot_iger_a_Wizz_Air_akit_egy_napig_Londonban_hagytak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:28","title":"Mindenkinek kompenzációt ígér a Wizz Air, akit egy napig Londonban hagytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint háromszáz embert vettek őrizetbe a Moszkva belvárosában tartott tüntetésen. Az őrizetbevételek indoka az volt, hogy a demonstrációt engedély nélkül tartották meg, viszont a hatóságok rendre megtagadják az ellenzéki tüntetések engedélyezését. ","shortLead":"Az orosz rendőrök most szombaton is keményen léptek fel a szabad választásokat követelő ellenzékiekkel, s több mint...","id":"20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3bab5a-d94b-43a9-9c9b-27c5749ef57d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Tobb_mint_haromszaz_ellenzekit_vettek_orizetbe_Moszkvaban","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:09","title":"Több mint háromszáz ellenzékit vettek őrizetbe Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe eregetett szén-dioxid mennyiségét: a globális klímaváltozás elkerüléséhez az étrend alapvető megváltoztatására, és a növényi alapú ételek arányának fokozására van szükség.","shortLead":"A tudósok szerint már nem elég, ha az emberiség jelentősen lecsökkenti az ipar- illetve a közlekedés által a légkörbe...","id":"20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1bb8f5e-fc13-4018-9b27-d1e87a21f478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535fbb40-c8bf-4b4b-a108-18362aee2517","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190803_A_vegetarianus_etrend_is_kell_a_vilag_megmentesehez__kiszivargott_az_IPCCjelentese","timestamp":"2019. augusztus. 03. 17:05","title":"A vegetariánus étrend is kell a világ megmentéséhez - kiszivárgott az IPCC-jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","shortLead":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","id":"20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eb5b7-9a45-458b-bb0f-0e897adc37d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:42","title":"Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos Vásárlók Egyesülete.","shortLead":"Nincs mindenkinek másfél órája arra, hogy az összetevők listáját böngéssze, segíteni kell őket - írja a Tudatos...","id":"20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f489a52e-3f76-4748-908d-3bda12a7ba3b","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Palmaolajmentes_polcokat_kernek_az_Alditol_a_Spartol_es_a_Lidltol","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:10","title":"Nyílt levélben fordultak az Aldihoz, a Sparhoz és a Lidlhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]