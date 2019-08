Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","shortLead":"Augusztus 20-a után indulnak a legtöbben vásárolni.","id":"20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d2fb9f-dcc5-4755-b009-e05f5d338d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832dadf2-4dab-483a-bcce-8d10e4a146ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Hamarabb_erkezik_a_csaladi_potlek_az_iskolakezdes_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:45","title":"Hamarabb érkezik a családi pótlék az iskolakezdés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","shortLead":"Átalakítanák a főpályaudvar koncepcióját, és megvennék a debreceni erőművet is. ","id":"20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c86499c-886a-4757-ba39-6a2a18c7db2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3daa5a-234d-40ec-9980-013833d2d64e","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Elektromos_buszok_berlakasprogram__meghirdette_debreceni_programjat_az_ellenzek","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:17","title":"Elektromos buszok, bérlakásprogram – meghirdette debreceni programját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","shortLead":"A Pininfarina Battista nem más, mint egy elképesztően gyors, zöld rendszámos villanyautó.","id":"20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10c65201-d503-4e70-857a-c3a6d8608363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b622716-7297-41ae-b69d-b832142044d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_1900_loeros_hangtalan_hipersportkocsi_egyenesen_olaszorszagbol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 08:21","title":"1900 lóerős hangtalan hipersportkocsi egyenesen Olaszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A világ minden pontjáról összesen 107 kutató húzza meg ismét a vészharangot az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testületének (IPCC) legfrissebb jelentésében. Aszályokról, élelmiszerhiányról, a termőtalaj elpusztulásáról írnak. A globális felmelegedéshez a mezőgazdasági gyakorlataink megváltoztatásával kell alkalmazkodnunk.","shortLead":"A világ minden pontjáról összesen 107 kutató húzza meg ismét a vészharangot az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi...","id":"20190808_Azonnal_le_kell_allnunk_a_Fold_kizsigerelesevel_kulonben_teljesen_kiszaritjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c64604d7-5773-4b7e-86f0-e899533cbf4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73f38a9e-df39-4c55-ac87-d92af6d8f407","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Azonnal_le_kell_allnunk_a_Fold_kizsigerelesevel_kulonben_teljesen_kiszaritjuk","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:45","title":"Azonnal le kell állnunk a Föld kizsigerelésével, különben teljesen kiszárítjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","shortLead":"A szülei nem tudtak róla, hogy Magyarországon van, a német rendőrök már eltűntként keresték.","id":"20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3490de0-f8a7-4fa1-9f44-cf980cbd9356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e17de5-1f0e-4c22-a933-31be986d277e","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Vilagot_akart_latni_vonattal_Budapestre_jott_egy_12_eves_nemet_fiu","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:51","title":"Világot akart látni, vonattal Budapestre jött egy 12 éves német fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még nem döntötte el a kormány fogják-e engedni új szélerőművek építését, a szén kivezetéséről „egyelőre nem született döntés”. A kormányzati indoklás szerint a megújuló energiaforrások részarányának növelése fejlesztéseket igényelne, ami pénzbe kerülne, ami a fogyasztói árak emelkedését okozná.","shortLead":"Még nem döntötte el a kormány fogják-e engedni új szélerőművek építését, a szén kivezetéséről „egyelőre nem született...","id":"20190808_A_kormanynak_fontosabb_a_rezsicsokkentes_mint_a_kornyezetbarat_energiatermeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572cff89-f1f5-43c2-b051-38a36b4f0d86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_A_kormanynak_fontosabb_a_rezsicsokkentes_mint_a_kornyezetbarat_energiatermeles","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:06","title":"A kormánynak fontosabb a rezsicsökkentés, mint a környezetbarát energiatermelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz a referenciát Mészáros Lőrinc egyik cége és Simicska Lajos volt birodalmának volt ékköve, a Közgép nyújtja.","shortLead":"A Híd-Tám Kft. fejezi be a székesfehérvári vasútállomás gyalogos-felüljáróját 2,5 milliárd forintért. A megbízáshoz...","id":"20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687037dd-6dd7-402d-a794-fcef582fe7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Meszaros_Lorinc_occsenek_csodacege_25_milliardert_fejez_be_egy_gyalogos_feluljarot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:49","title":"Mészáros Lőrinc öccsének csodacége 2,5 milliárdért fejez be egy gyalogos-felüljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már javában tesztelik a Huawei soron következő csúcsmobilját, a Mate 30 Prót.","shortLead":"A jelek szerint már javában tesztelik a Huawei soron következő csúcsmobilját, a Mate 30 Prót.","id":"20190808_huawei_mate_30_pro_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb3c9b1-68e5-46ba-823a-79878c8aca27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e9a5f3-5b6d-4229-b702-9541e0f9e9ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_huawei_mate_30_pro_okostelefon","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:03","title":"Fotó: A kínai metrón szúrták ki a Huawei Mate 30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]