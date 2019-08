Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetbe.\r

\r

","shortLead":"A bíróság egy hónapja elítélte jogerősen, így ahogy hazahozták Németországból, ment is a Fővárosi Büntetés-végrehajtási...","id":"20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=926881e4-987b-43ef-9468-c5718f80e650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a0a7-ab8e-45bc-8a80-70e6b9b55d90","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Az_egyik_vittulas_verekedo_mar_ment_is_a_bortonbe","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:28","title":"Az egyik vittulás verekedő már ment is a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy autó felborult az ütközés után.","shortLead":"Egy autó felborult az ütközés után.","id":"20190806_Baleset_tortent_a_Nepligetnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e50408-89f1-4565-97f2-6a1b4f147979","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_Baleset_tortent_a_Nepligetnel","timestamp":"2019. augusztus. 06. 17:02","title":"Baleset történt a Népligetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","shortLead":"Daniel Kretinsky ráadásul az energiaszektorban szerezte meg 2,9 milliárd dolláros vagyonát. ","id":"20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29dac1aa-f6f9-4349-9e19-72d722a1b1bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d6c688-30c5-4f2a-9f48-4112b596d117","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Minek_egy_250_millio_euros_mediabirodalom_egy_cseh_oligarchanak_Franciaorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:45","title":"Minek egy 250 millió eurós médiabirodalom egy cseh oligarchának Franciaországban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két újabb eszköz kapta meg a Huawei Androidba épülő felülete, az EMUI új, 9.1-es verzióját. A rendszer nem csak a most kapható készülékekre lesz tölthető, régebbiekre is kiadják.","shortLead":"Két újabb eszköz kapta meg a Huawei Androidba épülő felülete, az EMUI új, 9.1-es verzióját. A rendszer nem csak a most...","id":"20190806_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c0ac824-1230-42b3-9354-c37e4523465a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a69304c-4108-4691-83e6-7b90a9719f50","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_huawei_emui_91_verzio_szoftverfrissites","timestamp":"2019. augusztus. 06. 10:03","title":"Az öné köztük van? Ezek a készülékek kapják meg a Huawei új szoftverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont nőttek.","shortLead":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont...","id":"20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c705d2-80e2-41d7-aca2-7823abbb159d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:53","title":"Van olyan focicsapat, ahol 70 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","shortLead":"Mikroszkóppal mutatnák ki a vérben jelenlévő Lyme-kórt okozó baktériumokat. ","id":"20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8780f9-5f98-4fa5-bfc3-cac26ccc3801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabaa9e3-aac5-4e59-81cc-adc0861267c4","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Magyarok_altal_fejlesztett_uj_eljaras_segithet_kimutatni_a_Lymekort","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:31","title":"Magyarok által fejlesztett új eljárás segíthet kimutatni a Lyme-kórt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","shortLead":"A közös önkormányzati képviselői jelöltek közül a legtöbbet a Jobbik adja. ","id":"20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2d204-bcb7-426a-8e37-d3c894b34648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8134a3-213c-46ab-aa0d-0b64ca0dd6f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Jobbikos_vezetessel_allitanak_kozos_egyeni_jelolteket_Soroksaron","timestamp":"2019. augusztus. 06. 14:48","title":"Jobbikos vezetéssel állítanak közös egyéni jelölteket Soroksáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz ortodox egyháznak – illetve egyes papjainak – is vannak erős húzásai. Egy moszkvai pap, Artyemij Vlagyimirov például arról számolt be, hogy amikor meglátogatta Charles Darwin londoni sírját, a biológiai evolúció atyjának számító tudós személyesen vele közölte, visszavonja tanait.","shortLead":"Az orosz ortodox egyháznak – illetve egyes papjainak – is vannak erős húzásai. Egy moszkvai pap, Artyemij Vlagyimirov...","id":"20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94b40470-268c-4fb2-a2cf-dd5ac4f7c6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f192517a-8269-40cd-8f13-5ff30ede9fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egy_orosz_pap_szerint_Darwin_epp_most_vonta_vissza_evolucios_elmeletet","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:28","title":"Egy orosz pap szerint Darwin épp most vonta vissza evolúciós elméletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]