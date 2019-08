A Sziget Fesztivál ideje alatt is rendszeresen ellenőrzik az állapotát – állítja a BKK.

Ed Sheerannel nyit, és a fesztivál történetének legdrágább zenekarával, a Foo Fightersszel zár az idei, szám szerint 27. Sziget. Ennek megfelelően az első és az utolsó napra is teltházat várnak a szervezők. De minket az is érdekel, hogy mi lesz a kettő között. Ott leszünk, kövesse velünk ezt az egy hetet!

A Sziget első napja után nagyon nagy tömeg próbálta meg elhagyni a helyszínt, sokan pánikba estek, többen pedig arról számoltak be, hogy a szigetre vezető K-híd inogni kezdett alattuk. Benis Dániel, a Sziget műszaki vezetője a hvg.hu videójában azt mondta, elővigyázatosságból az idei évben is készült statikai vélemény a K-hídról. „Van is rajta egy ideiglenesen lefektetett padlórendszer, pontosan azért, mert a híd állapota nem kifogástalan. De erre hivatott szakemberek ezt végignézték, és megállapították, hogy mit kell ahhoz tenni, hogy jó legyen, és jól működjön, és e szerint jár el a biztonsági szolgálat, valamint a beengedési személyzet is.”

A K-híd állapotáról megkérdeztük a Budapesti Közlekedési Központot is. A válaszukban tisztázták, hogy a K-híd tulajdonosa és kezelője Budapest Főváros Önkormányzata, a híd operatív kezelői, üzemeltetői feladatait pedig a Budapest Közút Zrt. látja el, amelyik rendszeresen ellenőrzi is a híd állapotát.

A BKK tájékoztatása szerint a tízévenkénti szakértői fővizsgálat az idei évben aktuális, ennek a közbeszerzési eljárása folyamatban van. A Sziget Fesztivál által generált jelentős gyalogosforgalom-növekedés miatt a járdakonzolt is megvizsgálták, a rendezvény ideje alatt pedig rendszeresen ellenőrzik a híd állapotát.

Azt írták, hogy a hídon egy időben tartózkodók számára vonatkozó előírás, korlátozás nincs, mivel a gyalogosokkal telített híd statikailag nem a legkedvezőtlenebb teherkombináció.

Elismerték ugyanakkor, hogy a híd megépítése óta nem került sor jelentős beavatkozásra. „A híd műszaki állapota leromlott, felújítása indokolt, de ez nem jelenti az, hogy a műtárgy nem alkalmas a közlekedés biztonságos lebonyolítására. Ezért a BKK Zrt. a Sziget rendezvénytől függetlenül, korábban elkészíttette a felújítási terveket, amely tervek engedélyeinek meghosszabbítása zajlik jelenleg” – írták.