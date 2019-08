Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten merésznek hatottak volna a saját korában. ","shortLead":"Kilenc elveszettnek hitt, az író által eltitkolt novellát publikálnak idén ősszel. Proust ezen írásai kifejezetten...","id":"20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00bf5d46-3ab4-4643-bff2-a787ea0d746a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a026f083-e83f-4647-a322-bbf7e784b534","keywords":null,"link":"/kultura/20190809_Hamarosan_elolvashatjuk_Proust_eltitkolt_homoszexualis_szerelmi_torteneteit","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:15","title":"Hamarosan elolvashatjuk Proust eltitkolt, homoszexuális szerelmi történeteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","shortLead":"Mintegy 1000 gyorstöltő állomás van már, amelyek többségén fokozatosan megszűnik az ingyenes töltés lehetősége.","id":"20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270e3381-30dd-4795-b6d3-b457706a3bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca45be5-3783-458e-b182-8c71c69f4d62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ahany_ceg_annyifele_modon_kell_fizetni_az_elektromos_autok_tolteseret","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:41","title":"Ahány cég, annyiféle módon kell fizetni az elektromos autók töltéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","shortLead":"A nem éppen kétfilléres apró retró járgány mellé 1984-es parkolócetlit és napilapot is mellékel az eladó.","id":"20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d78f139-05bf-404a-9472-61ab9dc9f5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc133f76-a6b6-4c98-b1f5-17ff9255f699","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_27_millio_forint_a_legdragabb_elado_hazai_kispolszki","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:41","title":"2,7 millió forint a legdrágább eladó hazai Kispolszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Törőcsik Mari unokája, Járai Máté készítene önálló estet a Kossuth-díjas színésznő számára a 80-as években írt dalokból. A zenei feldolgozással kapcsolatban azonban még nem sikerült a dalok szerzőjével megegyeznie – írja a Blikk. ","shortLead":"Törőcsik Mari unokája, Járai Máté készítene önálló estet a Kossuth-díjas színésznő számára a 80-as években írt...","id":"20190810_Kesik_a_Torocsik_Mari_dalok_szindarab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a891098-c025-4f48-a786-139c834a4690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1737d-8222-4553-81dc-810a7e3f767e","keywords":null,"link":"/kultura/20190810_Kesik_a_Torocsik_Mari_dalok_szindarab","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:36","title":"Elmarad a bemutatója a Törőcsik Mari dalaiból készült darabnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f78b8c-ab98-4162-b460-2ea8745d1840","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Külön tévéshow-t kapott a \"Leggyorsabb furgon a világon\" címmel. ","shortLead":"Külön tévéshow-t kapott a \"Leggyorsabb furgon a világon\" címmel. ","id":"20190810_Ilyen_gyorsan_meg_nem_szaguldott_korbe_furgon_a_Nurburgringen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63f78b8c-ab98-4162-b460-2ea8745d1840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6be32e-98a9-438d-8d80-110302dfcc13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Ilyen_gyorsan_meg_nem_szaguldott_korbe_furgon_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2019. augusztus. 10. 12:22","title":"Ilyen gyorsan még nem száguldott körbe furgon a Nürburgringen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz kapcsolatairól.","shortLead":"Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, mint hogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz...","id":"20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2cd44b-fba5-4afa-bfcb-06651a242588","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190810_Donald_Trump_pacban_informaciokat_adtak_ki_rola_a_bankok","timestamp":"2019. augusztus. 10. 06:10","title":"Donald Trump pácban: információkat adtak ki róla a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","shortLead":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","id":"20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116a4d2-7579-4453-b68b-fa3304c2d907","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:33","title":"Új fajt fedeztek fel Brazíliában, de az ember miatt hamarosan kihalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló negyvenszer kisebb, mint a most használatos modellek. Ilyen kisméretű sztentek magzatoknál, méhen belüli műtéteknél alkalmazhatók.","shortLead":"Svájci kutatók megalkották a világ legkisebb sztentjét egy új eljárással, az indirekt 4D-nyomtatással. Az apró érháló...","id":"20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2e8d02-d1b5-409c-99a2-48ea9c00b526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2aade0-fef7-4688-8cc4-fdc85a38e6c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_a_vilag_legkisebb_sztentje_erhalo_etz_zurich","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:03","title":"40x kisebb, mint amit most használnak az orvosok: kész az új sztent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]