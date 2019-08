Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy hibát követett el.","shortLead":"Kylian Hazard jogosítványát nyomban bevonták. Azóta elnézést kért, az Instagramra kitett videójában azt mondta, nagy...","id":"20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17528686-06f2-49a3-b0cd-88d5b86d68b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c1d4eb-4011-44db-aa66-d9c7aa3e7ec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_kylian_hazard_szaguldas_240_kilometer_ora_belgium","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:35","title":"Az Újpest volt labdarúgója 240 km/órával száguldozott Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e97449-cc92-45c9-8425-209a2982bbee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"40 ezer forint támogatás jár azoknak a családoknak, akik településén csak fizetős bölcsőde van, vagy nincs hely az állami bölcsődében.","shortLead":"40 ezer forint támogatás jár azoknak a családoknak, akik településén csak fizetős bölcsőde van, vagy nincs hely...","id":"20190808_Tamogatast_kerhetnek_azok_a_csaladok_akik_nem_tudjak_allami_bolcsodebe_adni_a_gyerekuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e97449-cc92-45c9-8425-209a2982bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2afa8e-d7d6-40ac-8fe6-0e0334cefcba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Tamogatast_kerhetnek_azok_a_csaladok_akik_nem_tudjak_allami_bolcsodebe_adni_a_gyerekuket","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:00","title":"Támogatást kérhetnek azok a családok, akik nem tudják állami bölcsődébe adni a gyereküket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerintük az ilyen multi-magatartás káros az ágazatnak és a termelőknek, csak a felvásárlóknak kedvez.\r

