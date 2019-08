Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"746a7ae4-5b09-46c2-a4de-93fc1b265d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több millió forintnyi kárt okozott az a salgótarjáni férfi, akinek az az ötlete támadt, hogy felgyújtson több tucat műanyag ablakkeretet. A gyújtogatót a biztonsági kamera felvételei buktatták le.","shortLead":"Több millió forintnyi kárt okozott az a salgótarjáni férfi, akinek az az ötlete támadt, hogy felgyújtson több tucat...","id":"20190809_Tobb_millios_kart_okozott_a_salgotarjani_ablakgyujtogato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=746a7ae4-5b09-46c2-a4de-93fc1b265d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd8c09f-de22-4285-90e4-f314aed42a73","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Tobb_millios_kart_okozott_a_salgotarjani_ablakgyujtogato","timestamp":"2019. augusztus. 09. 14:29","title":"Többmilliós kárt okozott a salgótarjáni ablakgyújtogató – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint péntek reggel, a Huawei fejlesztői konferenciáján Richard Yu, a cég vezetője állt elő a kínaiak által fejlesztett operációs rendszerrel, amit Harmony OS-ként ismerhetünk meg.","shortLead":"Magyar idő szerint péntek reggel, a Huawei fejlesztői konferenciáján Richard Yu, a cég vezetője állt elő a kínaiak...","id":"20190809_huawei_fejlesztoi_konferencia_hongmens_os_harmony_os_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5a6e479-9e30-4d31-a543-521ce1a9ea4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dcaa5e-c6bc-4653-83fa-d25add9b0dd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_huawei_fejlesztoi_konferencia_hongmens_os_harmony_os_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:22","title":"Hivatalos: bemutatta a Huawei a saját operációs rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","shortLead":"Már 119 forint, a termelők szerint ez is kevés.","id":"20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6267e17b-d305-4ab2-87b3-748fd47e56eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Husz_forinttal_emelte_a_dinnye_arat_a_Lidl","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:10","title":"Húsz forinttal emelte a dinnye árát a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ae3461-ee25-4ef3-9d70-bd0c566f62a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük már beismerte bűnösségét.","shortLead":"Egyikük már beismerte bűnösségét.","id":"20190809_Ket_drogkereskedo_bukott_meg_Tatabanyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6ae3461-ee25-4ef3-9d70-bd0c566f62a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135334a2-e85b-49a2-99c5-ccfa61c5c753","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Ket_drogkereskedo_bukott_meg_Tatabanyan","timestamp":"2019. augusztus. 09. 07:35","title":"Két drogkereskedő bukott meg Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","shortLead":"Jól állunk a PET-palackok feldolgozásával is.","id":"20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=224e6553-0db5-4e9e-bddb-118a4a9f0204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9230d4-9ade-4229-a87e-81c6cd401111","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Tobb_muanyagot_gyartottunk_es_tobbet_is_hasznositottunk_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Több műanyagot gyártottunk, és többet is hasznosítottunk újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5445b03f-adb3-4a72-89f0-a725939eb46d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tetőt már felújították.","shortLead":"A tetőt már felújították.","id":"20190809_Ket_eve_zart_be_a_Planetarium_nem_tudni_mikor_nyit_ki_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5445b03f-adb3-4a72-89f0-a725939eb46d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fdb5fd5-c673-42dd-9cd2-1c64bac1404b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Ket_eve_zart_be_a_Planetarium_nem_tudni_mikor_nyit_ki_ujra","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:11","title":"Két éve zárt be a Planetárium, nem tudni, mikor nyit ki újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változik a közlekedés.","shortLead":"Változik a közlekedés.","id":"20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9544aff-136b-435e-b0b4-638c011f8b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Szombattol_nem_indulnak_buszok_a_Szena_terrol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:57","title":"Szombattól nem indulnak buszok a Széna térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","shortLead":"Több floridai is videóra vette, ahogy a hajnali égboltot egy különleges, világos csóva szelte ketté.","id":"20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa92b932-8515-4675-b35e-e87262356a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba19a032-b5e0-4059-9f2c-988fc711451d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_florida_felho_raketakiloves_atlas_v_atlas_5","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:03","title":"Videó: Furcsa felhő jelent meg Florida felett, de ezúttal sem az ufók voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]