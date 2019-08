Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","shortLead":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","id":"20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409c641-00aa-4907-9f6f-18c15b55eb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:10","title":"10 millió autónál jár már a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban. A tetőszerkezet egy része az előző nap, egy viharban rongálódott meg, a lelátón senki sem tartózkodott, így az esetnek nincs sérültje. ","shortLead":"Az AZ Alkmaar holland első osztályú labdarúgóklub otthonának, az AFAS stadionnak a leszakadt teteje Alkmaarban...","id":"20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02a7e1b9-03c4-4669-b606-e70f70c074ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652732b5-555a-4105-b20c-e56b874e3ea3","keywords":null,"link":"/sport/20190811_Beszakitotta_a_vihar_a_holland_Alkmaar_stadionjanak_tetejet__fotok","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:06","title":"Beszakította a vihar a holland Alkmaar stadionjának tetejét - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754e5916-600d-4e50-a364-3adaf5867adf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét autót a saját országában lopottként körözték. ","shortLead":"Mindkét autót a saját országában lopottként körözték. ","id":"20190810_Egy_atutott_alvazszamos_Audi_utan_egy_BMWt_is_fogtak_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754e5916-600d-4e50-a364-3adaf5867adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85946d9a-d2bd-45a9-845a-50d6272de08c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_Egy_atutott_alvazszamos_Audi_utan_egy_BMWt_is_fogtak_a_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:55","title":"Egy átütött alvázszámos Audi után egy BMW-t is fogtak a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel a bolygó turbulens légkörében keringő felhők korábbiaknál intenzívebb színpalettáját mutatja be. A színek és változásaik fontos információkkal szolgálnak a Jupiter atmoszférájában játszódó folyamatokról.","shortLead":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble űrteleszkóp: a június 27-én készített felvétel...","id":"20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a854bbbf-9feb-4b31-8922-80b13c1e0821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2220639-c53b-4744-bf06-ecb8ecb091be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_jupiter_nagy_voros_foltja_hubble_foto","timestamp":"2019. augusztus. 10. 10:03","title":"Különleges felvételt küldött a Jupiter Nagy Vörös Foltjáról a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1ee43d-8cb4-43cf-9401-5a43921a5d11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1c2455-dfe8-4b54-8257-afcd35980d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_matekfeladat_izraeli_beresit_szonda_medveallatkak_huawei_emui_91_android_sms_virus_mesterseges_intelligencia_feltalalo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 12:03","title":"Ez történt: izgalomba hozta az internetet egy egyszerű matekpélda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","shortLead":"Az elnök klassz srácoknak nevezte őket.","id":"20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c31412c3-d9e5-4b04-bec7-491aa436b35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5c72920-2a70-49c0-80bf-5a07d0555711","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Putyin_az_Ejszakai_Farkasokkal_motorozott_a_Krimben","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:59","title":"Putyin az Éjszakai Farkasokkal motorozott a Krímben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Éppen edzést tartottak.","shortLead":"Éppen edzést tartottak.","id":"20190810_Labdarugokba_csapott_villam_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca3ed01-86be-4780-b22e-91f32be7bfbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Labdarugokba_csapott_villam_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:47","title":"Labdarúgókba csapott villám Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek 2017-ben. A haditengerészet 2020-tól mechanikus irányításra cseréli az érintőképernyőket.","shortLead":"Az érintőkijelzős irányításnak szerepe volt abban, hogy egy amerikai romboló és egy libériai tanker összeütköztek...","id":"20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=908b5512-5766-42cb-9d20-371153e6f184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e177016a-9dad-4920-8d29-37c7b529ef70","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_Az_amerikai_haditengereszet_visszaallitja_a_romboloit_erintokijelzos_iranyitasrol_mechanikusra","timestamp":"2019. augusztus. 11. 19:12","title":"Az amerikai haditengerészet átállítja a rombolóit érintőkijelzős irányításról mechanikusra egy halálos baleset nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]