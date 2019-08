Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint a medvék okosak, ezért az embereknek még okosabbnak kell lenniük.","shortLead":"A rendőrség szerint a medvék okosak, ezért az embereknek még okosabbnak kell lenniük.","id":"20190812_fekete_medve_betort_egyesul_allamok_haz_colorado_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e3dc7-88eb-4df0-ade4-cbde3093d17f","keywords":null,"link":"/elet/20190812_fekete_medve_betort_egyesul_allamok_haz_colorado_allam","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:01","title":"Nem talált ki egy medve a házból, kitörte a falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","shortLead":"Egy üzemanyagcellás autó több száz barra töltött hidrogéntartályaival szemben jó, ha megvan a bizalom. ","id":"20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03fce79e-735c-441f-94a0-dc3e8a0c99cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52bf11d-f8b4-4e22-a723-dbb58250f855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Eloszor_tesztelek_hidrogen_autot_is_egy_amerikai_toresteszten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:40","title":"Először teszteltek hidrogénautót egy amerikai törésteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával vádolt, a manhattani börtönben a gyanú szerint öngyilkosságot elkövetett Jeffrey Epstein amerikai milliárdos ügyében.","shortLead":"Két francia miniszter is franciaországi vizsgálatot követelt hétfőn az emberkereskedelemmel és kiskorúak megrontásával...","id":"20190812_A_franciak_is_elkezdtek_vizsgalodni_az_Epsteinugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"801321e9-a1ac-4614-917b-de0d9884dc2d","keywords":null,"link":"/vilag/20190812_A_franciak_is_elkezdtek_vizsgalodni_az_Epsteinugyben","timestamp":"2019. augusztus. 12. 16:43","title":"A franciák is elkezdtek vizsgálódni az Epstein-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány héten belül megérkezik az első adag telefonra a Huawei EMUI nevű felhasználói felületének friss verziója.","shortLead":"Néhány héten belül megérkezik az első adag telefonra a Huawei EMUI nevű felhasználói felületének friss verziója.","id":"20190812_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_video_android_q_erofs_fajlrendszer_gpu_turbo_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d15bdd3-e717-4552-a341-6ca8a95695fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202527b1-1779-465a-9bfc-41c3ebfa16f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_emui_10_felhasznaloi_felulet_video_android_q_erofs_fajlrendszer_gpu_turbo_30","timestamp":"2019. augusztus. 12. 07:03","title":"Változik a Huawei telefonjainak felülete, videón mutatjuk az új EMUI 10-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal Pictures.","shortLead":"Elhalasztotta az Emma Roberts és Hilary Swank főszereplésével készült The Hunt című filmje forgalmazását az Universal...","id":"20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec2ad2-614c-4a00-b384-2219cc078a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff398b4-763f-4489-9331-7e99dc1d332e","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Az_amerikai_tomegmeszarlasok_miatt_most_nem_mutatjak_be_a_Universal_embervadaszatos_filmjet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:26","title":"Az amerikai tömegmészárlások miatt most nem mutatják be a Universal embervadászatos filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","shortLead":"Rézműves Benjámin Dániel állapotos feleségével sétált, amikor a pláza előtt két férfi rájuk támadt.","id":"20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c8a16b-3140-4f3a-823c-9e4747fd5fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1566d6-7028-4cd0-b82a-ddf0fb49ecf8","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Arab_bevandorlonak_neztek_lefejeltek_a_budapesti_Arkad_elott","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:53","title":"Arab bevándorlónak nézték, lefejelték a budapesti Árkád előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek sztrájkja miatt. A kabinet azt ígéri, nem hagyják, hogy a munkabeszüntetés megbénítsa az országot a turistaszezon közepén.","shortLead":"Korlátozást vezetett be Portugáliában a kormány hétfőtől az üzemanyagok árusítására a tartálykocsik sofőrjeinek...","id":"20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c4e53f-59b4-46cf-b6e9-c114d3dccd23","keywords":null,"link":"/kkv/20190812_Limit_van_a_benzinre_a_portugaloknal_a_turistaszezon_csucsan","timestamp":"2019. augusztus. 12. 12:50","title":"Limit van a benzinre a portugáloknál a turistaszezon csúcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]