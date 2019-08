Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","shortLead":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","id":"20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409c641-00aa-4907-9f6f-18c15b55eb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:10","title":"10 millió autónál jár már a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","shortLead":"Hétfőn 33-38 fok várható. Szerdán talán már nem lesz 30 foknál melegebb.","id":"20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc270c0e-ebc0-4ad5-baa0-776038581418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bceae8a-4c42-410e-b231-f8650e5e585d","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Ne_lepodjon_meg_ha_a_homero_higanyszala_megkozeliti_a_40es_szamot_Es_nem_csak_a_mai_naprol_van_szo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 16:10","title":"Ne lepődjön meg, ha a hőmérő higanyszála megközelíti a 40-es számot. És nem csak a mai napról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről, a migráció megállításáról és bolygónk jövőjéről is beszélt.","shortLead":"Ferenc pápa egy olasz lapnak adott interjújában Európa egységéről, a szuverenizmus és a populizmus veszélyeiről...","id":"20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bde4e541-a1ba-412e-84f6-514bc2dea605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c5b28-4d98-4eff-b023-dbcc1b0dc670","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Ferenc_papanak_Hitler_jutott_eszebe_amikor_a_szuverenizmusrol_kerdeztek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:21","title":"Ferenc pápának Hitler jutott eszébe, amikor a szuverenizmusról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás súlyos hatásaira figyelmeztetnek izraeli kutatók, akik szerint a közel-keleti országban az évszázad végére légkondicionálás nélkül szinte nem is lehet majd túlélni a hőhullámokat - jelentette a Háárec című újság honlapja szombaton.","shortLead":"A klímaváltozás súlyos hatásaira figyelmeztetnek izraeli kutatók, akik szerint a közel-keleti országban az évszázad...","id":"20190811_klimavaltozas_hohullam_globalis_felmelegedes_hoseg_klimaberendezes_klima","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f0be68-296b-45bb-8575-914676683221","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_klimavaltozas_hohullam_globalis_felmelegedes_hoseg_klimaberendezes_klima","timestamp":"2019. augusztus. 11. 15:12","title":"\"2100-ra az év legforróbb napjait nem lehet majd túlélni klíma nélkül\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha melegek van tolószékesek szerepelnek a plakátokon.","shortLead":"A vasárnapi belvárosi felvonulás résztvevői jelezni szerették volna, hogy normális országban nincs azzal baj, ha...","id":"20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91548a2b-bc6c-46bb-9742-4f3839945a3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5b86c8-9040-4173-afbe-73867fc9870e","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_A_plakatbotrany_miatt_vonult_a_Bazilikahoz_a_Szolidaritasi_seta","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:18","title":"A plakátbotrány miatt vonult a Bazilikához a Szolidaritási séta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már folyik a védettségi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.","shortLead":"Már folyik a védettségi eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában.","id":"20190810_Hivatalos_vedjegy_lesz_a_Majka_nev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ccfe4b-2695-4028-a0ec-8142d4eb1ebc","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Hivatalos_vedjegy_lesz_a_Majka_nev","timestamp":"2019. augusztus. 10. 11:32","title":"Hivatalos védjegy lesz a Majka név","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"978b130d-b96c-4ce1-a9ca-fcc694056c9b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A limitált szériás stuttgarti sportkocsit nem sokat használták az elmúlt években, szinte még újnak mondható.","shortLead":"A limitált szériás stuttgarti sportkocsit nem sokat használták az elmúlt években, szinte még újnak mondható.","id":"20190811_5_ev_alatt_duplajara_nott_ennek_az_eppen_elado_mercedes_sls_amgnek_az_erteke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=978b130d-b96c-4ce1-a9ca-fcc694056c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8382db1e-0345-44b0-b262-975cc71e3512","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_5_ev_alatt_duplajara_nott_ennek_az_eppen_elado_mercedes_sls_amgnek_az_erteke","timestamp":"2019. augusztus. 11. 06:41","title":"5 év alatt duplájára nőtt ennek az éppen eladó Mercedes SLS AMG-nek az értéke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]