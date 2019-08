Korábban – államtitkárként – kapott, úgy, hogy egy fővárosi lakást is kiadtak a férjével. Friss vagyonnyilatkozatában azonban nem szerepel a lakhatási támogatásra vonatkozó tétel.

Közzétették Varga Judit igazságügyi miniszter friss vagyonnyilatkozatát, ennek tanúsága szerint már nem részesül havi 300 ezer forint juttatásban hivatali lakáshasználat címén, vette észre az Mfor. Ugyanis korábban a hvg.hu is beszámolt a G7 cikke alapján arról, hogy a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkáraként kapott ilyen juttatást.

Korábban Varga úgy vett fel havi 300 ezer forintot lakhatásra, hogy közben a családjának a tulajdonában van egy budapesti ingatlan, amelyet az Airbnb-n keresztül adnak ki, tehát ebből jövedelme – a nyilatkozata szerint "körülbelül évi 4 millió forint – is származik. Friss nyilatkozatában a miniszter szerepelteti ezt az ingatlant, a férje tulajdonában van, továbbra is kiadják, az összeg is ugyanaz, de lakhatási támogatást már nem kap a miniszter.

Összevetve a januárival, más változásokat is észrevett az Mfor, így például idén megszerezték a jogerős használatbavételi engedélyt a 195 négyzetméteres balatonhenyei családi házra. Az igazságügyi miniszter továbbá már nem résztulajdonos a miskolci Philidor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-ben, amely családi vállalkozásban korábban 50 százalékos részesedése volt.

Fél év alatt banki megtakarításai 2700 euróról 5000 euróra (855 900 forintról 1 625 000 forintra) emelkedtek, férjével közös tartozásuk pedig csökkent, az év elején kimutatott 10 millió forintról 9 412 910 forintra.