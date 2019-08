Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","shortLead":"Derekegyházán 38 fokig kúszott fel a hőmérő higanyszála.","id":"20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2959e626-3e86-4346-ae62-8e204c215be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c555e5-5a85-40d3-8b37-d100b335ab1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Ez_a_hetfo_volt_az_ev_legmelegebb_napja_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:56","title":"Ez a hétfő volt az év legmelegebb napja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","shortLead":"Újabb bizonyítékot szolgáltattak a tudósok arra, hogy valami nagyon nincs rendben a bolygóval.","id":"20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=601b039d-ad66-4f55-91fc-4c6e75f7c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"544ffc03-6040-43e7-9fed-32c38119c761","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_villamlas_eszaki_sark_globalis_felmelegedes_klimavaltozas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:03","title":"Villámlott az Északi-sarkkör közelében, és ez sokkal nagyobb baj, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec","c_author":"Kaufmann Balázs - Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben melegebb van, mint a belvárosi aszfalton. A szakszervezet becslései szerint a legmelegebb napokon csak a buszok 20 százaléka üzemel előírás szerint, a sofőrök pedig gyakran 8-9 órát ülnek a felforrósodott fülkében. Nekiindultunk a városnak, és videón is megörökítettük, milyen az év egyik legmelegebb napján tömegközlekedni a fővárosban. ","shortLead":"Huszonöt fok felett már kötelező bekapcsolni a légkondit a BKV-s buszokon, ehhez képest előfordul, hogy az utastérben...","id":"20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f4ed6b2-d939-4613-b89f-1edc35b5eaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13c2da1-63e3-4ebe-9d43-8385f5722e8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_klima_tomegkozlekedes_budapest_hoseg","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:33","title":"Budapest hőségriadó idején: 36 fok kint, 40 fok a BKV buszain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A börtönőröknek fél óránként rá kellett volna nézniük Epsteinre, de ezt elmulasztották. Ráadásul cellatársát korábban áthelyezték, így egyedül maradt, ami szabálytalan volt.","shortLead":"A börtönőröknek fél óránként rá kellett volna nézniük Epsteinre, de ezt elmulasztották. Ráadásul cellatársát korábban...","id":"20190811_NYT_Ongyilkossaga_elott_magara_hagytak_Epsteint_a_bortonben_pedig_nem_lett_volna_szabad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf75a7-d7a7-47a3-b305-14cce66a6295","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_NYT_Ongyilkossaga_elott_magara_hagytak_Epsteint_a_bortonben_pedig_nem_lett_volna_szabad","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:38","title":"NYT: Öngyilkossága előtt magára hagyták Epsteint a börtönben, pedig nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","shortLead":"Parasailing közben szakadt el az ejtőernyőt húzó kötél, szerencsére a két fiatal nem egy sziklás részen zuhant le. ","id":"20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5af2f6d9-7fb2-4d68-ba31-00cd14c6471b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c64f640-bd79-4bf1-8940-8ad5c078af15","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Majdnem_tragedia_lett_egy_magyar_csalad_ejtoernyos_kalandjabol_Horvatorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:43","title":"Majdnem tragédia lett egy magyar család ejtőernyős kalandjából Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","shortLead":"Fémdarabot találtak a pulykapárizsiban.","id":"20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b76fddc-a679-4075-8493-b276c1660c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1338a95-3191-4582-a3c0-4605cd7fde98","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Komoly_baj_lehet_a_Kaiser_parizsival","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:51","title":"Komoly baj lehet a Kaiser párizsival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó OTP Bank Ligában, és jelenleg vezeti a tabellát.","shortLead":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte...","id":"20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6348fc70-771f-4822-b8f8-00b2bc75f4a9","keywords":null,"link":"/sport/20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:20","title":"A Felcsút kikapott, a Debrecen győzelemmel mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d973e1-36e3-4a39-b2fa-8e9f8c9fd814","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"A nyomozó hatóságokat és az igazságszolgáltatást is tehetetlenkedőnek láttató, politikusokat megbuktató bűnténnyé vált Romániában egy 15 éves lány megerőszakolása és meggyilkolása.","shortLead":"A nyomozó hatóságokat és az igazságszolgáltatást is tehetetlenkedőnek láttató, politikusokat megbuktató bűnténnyé vált...","id":"201932__romania__eroszak_es_gyilkossag__tanulsagok__megrazkodtatas_kozben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1d973e1-36e3-4a39-b2fa-8e9f8c9fd814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96221ab2-00d6-446c-a134-5322e2fddcef","keywords":null,"link":"/vilag/201932__romania__eroszak_es_gyilkossag__tanulsagok__megrazkodtatas_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:30","title":"Egy gyilkosság, amely a feje tetejére állította a román kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]