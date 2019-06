Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyilvánosak a cégbeszámolók.","shortLead":"Nyilvánosak a cégbeszámolók.","id":"20190625_Busasan_megterultek_a_koncertek_ennyit_kaszaltak_tavaly_a_magyar_sztarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6a4446-e4d4-4189-8e6f-c25be000d035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310e5f1f-2432-41c2-9f9c-2117ca7c165d","keywords":null,"link":"/kkv/20190625_Busasan_megterultek_a_koncertek_ennyit_kaszaltak_tavaly_a_magyar_sztarok","timestamp":"2019. június. 25. 10:43","title":"Busásan megtérültek a koncertek, ennyit kaszáltak tavaly a magyar sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és az ügyfelek mozgását is követni tudták éveken át – jelentette a Cybereason kiberbiztonsági cég.","shortLead":"Világszerte, így Európában is több mobilhálózatot támadtak meg azok a hackerek, akik híváslistákhoz fértek hozzá és...","id":"20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16b1bbb4-38b5-4e40-b0ff-562762d988d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f243fc7a-6c89-4583-a2fc-f60f28435948","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_operation_softcell_mobilhalozatok_feltorese_kemkedes","timestamp":"2019. június. 26. 08:03","title":"Kiderült, hogy feltörték a mobilszolgáltatók rendszereit, rengeteg mindenhez hozzáfértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","shortLead":"A két férfi bemászott a szobába, ahova a pénzt betették, és ellopták. ","id":"20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a89e2f-2a97-4d8d-9a37-2868f7c414cf","keywords":null,"link":"/elet/20190625_A_lagzi_kozben_loptak_el_a_naszajandekot_Kiskunhalason","timestamp":"2019. június. 25. 10:39","title":"A lagzi közben lopták el a nászajándékot Kiskunhalason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkára Tordai Bencének a parlament keddi ülésnapján.","shortLead":"„Kívül zöld, de belül vörös” – ezt mondta Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti...","id":"20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b75a884-865f-4d3a-bd8f-cd9967477e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea122d63-1955-4897-810c-7a8aea43f25a","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Allamtitkar_Tordai_Bencenek_On_olyan_mint_a_gorogdinnye","timestamp":"2019. június. 25. 11:39","title":"Államtitkár Tordai Bencének: Ön olyan, mint a görögdinnye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szerinte el kell távolítani a \"halott részeket\" a Brexit-megállapodásból, az ír–északír kérdéssel meg csak akkor kell foglalkozni, amikor már kiléptek az unióból. ","shortLead":"Szerinte el kell távolítani a \"halott részeket\" a Brexit-megállapodásból, az ír–északír kérdéssel meg csak akkor kell...","id":"20190625_Boris_Johnson_elmondta_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e2be966-525b-4079-969c-3ab50e2e09be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9fb83bf-e124-4005-b240-907479eb6177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Boris_Johnson_elmondta_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. június. 25. 07:24","title":"Boris Johnson elmondta, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","shortLead":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","id":"20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7956fd-7632-4575-a756-dc72493b0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","timestamp":"2019. június. 26. 08:51","title":"Azzal fenyegetőzött egy 63 éves férfi, hogy épületeket fog felrobbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","shortLead":"Vajon nem tűnt fel neki, hogy épp sajtótájékoztató zajlik?","id":"20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7336aec4-3193-4d83-9b66-0c3f3673915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1ff50-c4a2-4645-8083-4da5b54ddbd8","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Mitol_lehet_ilyen_jo_kedve_Kunhalmi_Agnesnek","timestamp":"2019. június. 26. 18:43","title":"Sajtótájékoztató hátterében táncikált Kunhalmi Ágnes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba ütközzön egy konkurens felvásárlása. ","shortLead":"Az E.On magyar és cseh érdekeltségek mellett németországi üzletrészeket is eladna, nehogy versenyhivatali akadályba...","id":"20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcdb47d-9fd9-4aef-81c6-c5789b6a2497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5250-6bd8-4f56-9031-34f84d59dec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Eladna_magyar_erdekeltsegei_egy_reszet_az_EOn","timestamp":"2019. június. 25. 12:17","title":"Eladná magyar érdekeltségei egy részét az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]