[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az a hatóság, amelyik a Wikipédiát is betiltotta Törökországban.","shortLead":"Az a hatóság, amelyik a Wikipédiát is betiltotta Törökországban.","id":"20190802_A_torok_mediahatosag_most_a_Netflixet_kezdi_el_ellenorizgetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ee7473-b908-44cc-8547-e7be0a1c2835","keywords":null,"link":"/kkv/20190802_A_torok_mediahatosag_most_a_Netflixet_kezdi_el_ellenorizgetni","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:27","title":"A török médiahatóság most a Netflixet kezdi el ellenőrizgetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bd8560c-0aea-4cc4-a132-20fd6c4c098c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly csoportkörös volt a fehérvári csapat az Európa Ligában, most a második selejtezőfordulóig jutott el.","shortLead":"Tavaly csoportkörös volt a fehérvári csapat az Európa Ligában, most a második selejtezőfordulóig jutott el.","id":"20190801_Liechtensteini_csapat_ellen_esett_ki_a_Mol_Fehervar_az_Europa_Liga_selejtezojeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bd8560c-0aea-4cc4-a132-20fd6c4c098c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36a2bee-144a-48b5-9fb8-fa2aa8146f11","keywords":null,"link":"/sport/20190801_Liechtensteini_csapat_ellen_esett_ki_a_Mol_Fehervar_az_Europa_Liga_selejtezojeben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:38","title":"Liechtensteini csapat ellen esett ki a Mol Fehérvár az Európa Liga selejtezőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horváth Ildikó szerint a pénzekkel sincs gond, a várólisták több tízezres csökkenése pedig őket igazolja.","shortLead":"Horváth Ildikó szerint a pénzekkel sincs gond, a várólisták több tízezres csökkenése pedig őket igazolja.","id":"20190801_Milyen_orvoshiany_Az_allamtitkar_szerint_hatezerrel_tobb_dolgozik_most_mint_korabban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a2970-3660-4a49-ba4d-545280144882","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Milyen_orvoshiany_Az_allamtitkar_szerint_hatezerrel_tobb_dolgozik_most_mint_korabban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 09:17","title":"Milyen orvoshiány? Az államtitkár szerint hatezerrel több orvos dolgozik most, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eaf6b73-04da-4df1-9ade-9dfd7e4fd45c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dokumentumokat a kiszivárogtatásuk után minősítették titkosnak, így valószínűleg nem indítanak pert James Comey ellen.","shortLead":"A dokumentumokat a kiszivárogtatásuk után minősítették titkosnak, így valószínűleg nem indítanak pert James Comey ellen.","id":"20190802_Titkositott_dokumentumok_kerultek_elo_a_volt_FBIigazgato_lakasaban_tartott_hazkutataskor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2eaf6b73-04da-4df1-9ade-9dfd7e4fd45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9fb99-c98a-4ea5-9acc-dd33912bc211","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_Titkositott_dokumentumok_kerultek_elo_a_volt_FBIigazgato_lakasaban_tartott_hazkutataskor","timestamp":"2019. augusztus. 02. 05:02","title":"Titkosított dokumentumok kerültek elő a volt FBI-igazgató lakásában tartott házkutatáskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Több száz ügyfél kap kompenzációt a GVH döntése alapján.","shortLead":"Több száz ügyfél kap kompenzációt a GVH döntése alapján.","id":"20190801_Nem_szoltak_a_biztositok_mennyire_fontos_az_ugyfel_egeszsegi_allapota_szazmilliot_fizethetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde8e3dc-34e9-4ec6-9804-b559d98c7096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Nem_szoltak_a_biztositok_mennyire_fontos_az_ugyfel_egeszsegi_allapota_szazmilliot_fizethetnek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:54","title":"Nem szóltak a biztosítók, mennyire fontos az ügyfél egészségi állapota, százmilliót fizethetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","shortLead":"Facebookos szócsatákkal bővült a két ellenzéki jelölt versengése.\r

\r

","id":"20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954987c2-9a08-47c8-a090-8c930bd9ae1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dd03ddc-e69c-47db-8bf7-58701fd505f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Ferencvaros_valaszolt_Baranyi_Krisztina_Jancso_Andrea_otletere","timestamp":"2019. augusztus. 01. 20:24","title":"Ferencváros: válaszolt Baranyi Krisztina Jancsó Andrea ötletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","shortLead":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","id":"20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432abd2-52ee-4e82-9782-285f9451cc35","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2019. július. 31. 10:24","title":"Rogán Antal felmentette a nemzeti konzultációkért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"25 bázispontot csökkentettek. ","shortLead":"25 bázispontot csökkentettek. ","id":"20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c4219c2-957f-4ec0-a5ec-e4cf20c314bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a454da-6228-4eed-a435-33e693ce177e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Csokkentett_az_iranyado_dollarkamatot_a_Fed","timestamp":"2019. július. 31. 20:09","title":"Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]