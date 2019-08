Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas volt a sofőr. ","shortLead":"Ittas volt a sofőr. ","id":"20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee1f9bc-0d5a-41cf-8718-ec56299a4265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c8bee4-74e2-458e-ad71-c3cd881466a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_Rimekbe_szedve_talal_egy_balesetet_a_rendorseg_a_Twitteren","timestamp":"2019. augusztus. 12. 17:56","title":"Rímekbe szedve tálal egy balesetet a rendőrség a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő arra született, hogy anyává váljon. A Nők gyermek nélkül című interjúkötetben 18 nő történetét olvashatjuk – a könyvből most Bocskor Bíborka énekesnő szerkesztett történetét közöljük.","shortLead":"A legmélyebb magánügyünk, életünk egyik legintimebb szelete. Mégis szinte állandó a társadalmi nyomás, az elvárás: a nő...","id":"20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757b87c-a4c1-4a58-a016-d9d5ec18c929","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190814_Nok_gyermek_nelkul_gyermektelenseg_endometriozis_Tanacs_Eszter_konyv","timestamp":"2019. augusztus. 14. 09:30","title":"Van, aki azt hiszi, azért nincs gyerek, mert nem akarsz az életedben teret engedni neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","shortLead":"Most azonosították a csontokat, az állat 130-150 ezer évvel ezelőtt élt. ","id":"20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e86f6d4-1318-44af-95c1-652988b4cb4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7557b416-3b42-4f26-bc45-bedde655d2b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_Osi_elefant_csontjait_talaltak_meg_a_varsoi_metro_epitese_kozben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"Ősi elefánt csontjait találták meg a varsói metró építése közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek egy árva petákja sincs az ebédre, az is jóllakhat. \r

\r

","shortLead":"A világhírű amerikai zenész két közösségi éttermet is üzemeltet, ahol nincs konkrét ára a napi menünek. S ha valakinek...","id":"20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba067fbf-4f3f-489a-ae68-480014f80925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c909f1e-4771-474a-9644-57557f17e8f5","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_Lelek_Konyhaja__a_hazigazda_Jon_Bon_Jovi","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:25","title":"A Lélek Konyhája – a házigazda Jon Bon Jovi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz atomtudós vesztette életét, s a közelben lévő Szeverodvinszkben rövid időre megugrott a sugárzás. A baleset szakemberek szerint egy nukleáris hajtású robotrepülőgéppel folytatott kísérlet során következhetett be. Megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki közölte, az USA-nak nagyobb és jobb fegyverei vannak.","shortLead":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz...","id":"20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dd443a-9e82-483b-9e0f-6fd29052f811","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:26","title":"Egyre több a kérdőjel a legutóbbi orosz rakétarobbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról számol be a közösségi oldalakon, hogy készülékük a megszokottnál gyorsabban fogyasztja az energiát. A hibát egy rendellenesen működő szolgáltatás okozza.","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról számol be a közösségi oldalakon, hogy készülékük a megszokottnál gyorsabban...","id":"20190813_google_play_szolgtaltasok_android_akkumulator_gyorsan_merul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bb9a00-4ccf-47fe-b05e-2104cf1d04f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_play_szolgtaltasok_android_akkumulator_gyorsan_merul","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"Furcsa hiba van egyes androidos telefonokon, gyorsabban merülnek, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","shortLead":"Az amerikai igazságügyi miniszter azt ígérte, a végére járnak az ügynek, és \"meglesznek a felelősségre vonások\".","id":"20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1be7132-9250-4cfe-a18c-8a46ebfe2d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da976b97-0dfe-4706-a402-257c7faaa9f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190812_Komoly_szabalytalansagokra_bukkantak_a_bortonben_ahol_Epstein_meghalt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 21:48","title":"Komoly szabálytalanságokra bukkantak a börtönben, ahol Epstein meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa65b40-0622-43b5-890b-0c4403985ee4","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Október 13-án választanak új parlamentet Lengyelországban, és jelenleg úgy látszik: a Jaroslaw Kaczynski vezette nemzeti-konzervatív kormánypárt, a Jog és Igazságosság megőrizheti abszolút többségét. Ebben saját ügyes taktikája éppúgy szerepet játszik, mint az ellenzék belviszályai.","shortLead":"Október 13-án választanak új parlamentet Lengyelországban, és jelenleg úgy látszik: a Jaroslaw Kaczynski vezette...","id":"20190813_Nyeresre_all_a_lengyel_kormanypart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa65b40-0622-43b5-890b-0c4403985ee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6816c10d-e636-4659-81e1-bb992eb02367","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Nyeresre_all_a_lengyel_kormanypart","timestamp":"2019. augusztus. 13. 05:14","title":"Nyerésre áll a lengyel kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]