Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6d1388e-8159-460e-8068-5ba564408b64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője szerint azért támadják a Momentum EP-képviselőjét, mert megpróbálta megakadályozni, hogy fideszesek fontos posztokat kaphassanak az Európai Parlamentben.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség vezetője szerint azért támadják a Momentum EP-képviselőjét, mert...","id":"20190814_Ivanyi_Gabor_Donath_Anna_hihetetlen_duhot_valtott_ki_a_Fideszbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d1388e-8159-460e-8068-5ba564408b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad32bc7-9a7c-4368-9008-59490a84baf1","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Ivanyi_Gabor_Donath_Anna_hihetetlen_duhot_valtott_ki_a_Fideszbol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:05","title":"Iványi Gábor: Donáth Anna hihetetlen dühöt váltott ki a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több androidos felhasználó is arról számol be a közösségi oldalakon, hogy készülékük a megszokottnál gyorsabban fogyasztja az energiát. A hibát egy rendellenesen működő szolgáltatás okozza.","shortLead":"Több androidos felhasználó is arról számol be a közösségi oldalakon, hogy készülékük a megszokottnál gyorsabban...","id":"20190813_google_play_szolgtaltasok_android_akkumulator_gyorsan_merul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27a8d7e3-c4d3-4030-89e8-77f26cf6420a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90bb9a00-4ccf-47fe-b05e-2104cf1d04f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_google_play_szolgtaltasok_android_akkumulator_gyorsan_merul","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:03","title":"Furcsa hiba van egyes androidos telefonokon, gyorsabban merülnek, mint kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd46d591-6e03-474e-9456-898413c17691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kasmír miatt egyre nagyobb a feszültség. ","shortLead":"Kasmír miatt egyre nagyobb a feszültség. ","id":"20190814_Surgosen_ossze_akarja_hivni_az_ENSZ_BTt_Pakisztan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd46d591-6e03-474e-9456-898413c17691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a200150d-393e-4fca-82b9-914070818067","keywords":null,"link":"/vilag/20190814_Surgosen_ossze_akarja_hivni_az_ENSZ_BTt_Pakisztan","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:20","title":"Sürgősen össze akarja hívni az ENSZ BT-t Pakisztán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ae0040-173e-4e8b-8ff4-905595295e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára, hogy itt a vége. Egy új szoftvernek hála már a mesterséges intelligenciára is támaszkodhatnak a cégek, ha gyakorolnának.","shortLead":"Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára...","id":"20190813_mesterseges_intelligencia_talespin_barry_elbocsatas_algoritmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ae0040-173e-4e8b-8ff4-905595295e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372ae7d-a7c9-4e12-88ca-5b2d1f0e8521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_mesterseges_intelligencia_talespin_barry_elbocsatas_algoritmus","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia már abban is segít, hogyan maradjunk emberek, amikor ki kell rúgni valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a brit kormányfő ellen, buktatni akarják.","shortLead":"Bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a brit kormányfő ellen, buktatni akarják.","id":"20190815_A_brit_Munkaspart_nekimegy_Boris_Johsonnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4352743-322c-4677-8cf7-919c3e74dd59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_brit_Munkaspart_nekimegy_Boris_Johsonnak","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:04","title":"A brit Munkáspárt nekimegy Boris Johnsonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","shortLead":"Az eddigi tesztekkel elégedettek voltak a szakemberek, ezért úgy vélik, 2022-ben már célba is vehetik vele a Marsot.","id":"20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc774f7b-1891-4dfa-9d0b-407392dd93e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6197d7-c481-416f-b39a-7f2f036d16d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_hordozhato_atomreaktor_kilopower_nasa_nuklearis_eromu","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:33","title":"Annyira jól áll a hordozható atomreaktor fejlesztése, hogy hamarosan elindulhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árról még nem tudni.","shortLead":"Az árról még nem tudni.","id":"20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db2d41c-3daf-49bb-8e02-ccdce0c85f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c58f293-67a2-4b1b-bf99-45de80bfb79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Braziliatol_venne_uj_katonai_repulogepeket_Magyarorszag","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:23","title":"Brazíliától venne új katonai repülőgépeket Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]