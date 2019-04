Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is jóval gyorsabban lehet majd eljutni szinte az összes fontos erdélyi városba Magyarországról vonattal.","shortLead":"A korábban beharangozottakkal ellentétben azonban már csak 160 km/órás végsebességű vasútról beszélt Razvan Cuc. Így is...","id":"20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ddc082-dedb-47aa-9972-ece22edb6ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e376225-18b0-40a3-b78e-65c77d7adec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_Kolozsvar_es_a_magyar_hatar_kozti_szupervasutrol_beszelt_a_roman_miniszter","timestamp":"2019. április. 16. 19:51","title":"A román miniszter szerint az idén elkezdik a Kolozsvár-magyar határ közti szupervasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó kutatóintézetekhez, illetve az intézetek egyben tartásához, vagy engedve a kormány nyomásának lemond róluk. A helyzet azonban nem ennyire egyszerű, úgy tudjuk, hogy az MTA vezetői nem csak a saját javaslatukról tárgyalnak.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülése ma arról dönt, hogy ragaszkodik-e a jelenleg még hozzá tartozó...","id":"20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfac24e7-6d5b-46c9-a656-03e463f5ea3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Ma_eldolhet_az_MTA_sorsa","timestamp":"2019. április. 16. 15:35","title":"Ma eldőlhet az MTA sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart építeni.","shortLead":"Az interneten vásárolta össze az alapanyagot az 16 éves japán középiskolás, aki a vád szerint nukleáris fegyvert akart...","id":"20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940c8995-2b60-4072-b171-f3f91febc5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5483a3b-160d-4586-8aa4-cb66b685d495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_nuklearis_fegyver_dusitott_uran_sarga_lepeny_japan","timestamp":"2019. április. 16. 11:03","title":"Uránt vett a neten a 16 éves fiú, most azzal vádolják, hogy nukleáris fegyvert akart készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414999d2-d810-452a-acfd-06f722333c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utastársaknak fogalmuk sem volt, hogy kábítószer van a nő táskájában.","shortLead":"Az utastársaknak fogalmuk sem volt, hogy kábítószer van a nő táskájában.","id":"20190417_Telekocsival_hozta_a_drogot_Magyarorszagra_egy_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=414999d2-d810-452a-acfd-06f722333c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7458cf2-4064-4404-ab7e-366c419d421e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_Telekocsival_hozta_a_drogot_Magyarorszagra_egy_no","timestamp":"2019. április. 17. 08:42","title":"Telekocsival hozta a drogot Magyarországra egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő egyetemen készült, hogy a középiskola tanárok képzését segítse.","shortLead":"Az animáció – mint sok másik történelmi eseményről is – egy hollandiai, Leuvenben és Limburgban több kampuszon működő...","id":"20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9599cf5e-fc49-4757-8fbe-5532dc8baa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236dc837-bbec-41e3-9757-8c56c4ffa202","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Lenyugozo_video_igy_epult_a_Notre_Dame","timestamp":"2019. április. 16. 09:25","title":"Lenyűgöző videó: így épült a Notre-Dame","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adja fel Izrael a holdra szállás tervét a kudarcba és törmelékbe fulladt első próbálkozás után. Beresit 2 néven új űrszondát építenek – jelentette be az első holdszonda építését nagyrészt finanszírozó Morris Kahn dél-afrikai–izraeli üzletember.","shortLead":"Nem adja fel Izrael a holdra szállás tervét a kudarcba és törmelékbe fulladt első próbálkozás után. Beresit 2 néven új...","id":"20190417_izrael_hold_beresit_2_urszonda_spaceil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edeb1dec-8107-4df0-b91b-5fc04be6f9b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_izrael_hold_beresit_2_urszonda_spaceil","timestamp":"2019. április. 17. 12:03","title":"\"Eljutunk a Holdra, és kitűzzük rajta az izraeli zászlót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]