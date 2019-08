Pénteken napközben a napsütést elsősorban fátyolfelhők zavarhatják, de nyugaton erőteljesebb lehet továbbra is a gomolyfelhő-képződés, és itt néhol átmeneti jelleggel egy-egy futó zápor újra előfordulhat. Az északi-északkeleti szél a déli tájakon megélénkülhet.

A legmelegebb órákban 27 és 34 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton maradhatnak 30 fok alatt a maximumok.

Pénteken nem lesz front térségünkben. A napos időszakok jó hatással lesznek hangulatunkra, közérzetünkre. Reggel viszont a hűvös időben felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak, végtagfájdalom is jelentkezhet, ekkor nagy lehet a megfázásveszély is.

A nagy napi hőingás miatt a keringési- és szívproblémákkal élőkre nehéz nap vár, vérnyomás-ingadozás előfordulhat, ezért ők lehetőleg kerüljék a nehéz fizikai megterhelést.

11 és 15 óra között többfelé erős lesz az UV-sugárzás, gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre! Fogyasszunk könnyű ételeket, szezonális zöldséget, gyümölcsöt!

Szombat reggel továbbra is fátyolfelhős égre számíthatunk elsősorban, de nyugaton, délnyugaton gomolyfelhők is megjelenhetnek az égen, melyekből néhol futó zápor is kialakulhat. Az északi-északkeleti szél gyenge, mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.