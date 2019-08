Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely László, a kormányfő mégis biztosabb embert akart.","shortLead":"Működése hat éve alatt nemigen okozott kellemetlen perceket az őt ombudsmannak megválasztó kormánypártnak Székely...","id":"201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8328b1f6-292f-4e87-a332-a162eedc21eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7aecad-09ba-4536-8670-2754ce9f3495","keywords":null,"link":"/itthon/201934__tavozo_ombudsman__szekely_laszlo__lathatatlan__tuske_akorom_folott","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:30","title":"Mindent megtett, hogy ne bosszantsa a Fideszt, mégis mennie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban a G7-es országcsoport szombat este Biarritzban megkezdődött csúcsértekezlete ellen. A szomszédos Bayonne-ban a rendőrök könnygázt és vízágyút vetettek be több száz tüntetővel szemben, aki egy be nem jelentett megmozduláson vonult fel a városközpontban.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak békésen a francia-spanyol határ francia oldalán, Hendaye-ban és a spanyol oldalon fekvő Irunban...","id":"20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a70e789-b31b-4764-bfbe-45ef57651494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c24f1f5-6aab-418a-8799-b5cb6c7d5265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Konnygazt_vetettek_be_a_G7_elleni_tuntetesen_Bayonneban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:39","title":"Könnygázt vetettek be a G7 elleni tüntetésen Bayonne-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádámra kemény feladat vár.","shortLead":"Farkas Ádámra kemény feladat vár.","id":"20190825_Ujabb_fontos_pozicioba_kerulhet_az_unios_bankfelugyelet_magyar_foigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67e34d36-b66e-43d7-8c7f-28250a67f87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8afc27d-d6bc-46ce-8c7f-2af0d3334cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Ujabb_fontos_pozicioba_kerulhet_az_unios_bankfelugyelet_magyar_foigazgatoja","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:14","title":"Újabb fontos pozícióba kerülhet az uniós bankfelügyelet magyar főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA partjai felé tartó hurrikánok megállítására.","shortLead":"Az éles eszéről híres amerikai elnök többször is felvetette, vajon a nukleáris fegyverek alkalmasak lennének-e az USA...","id":"20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f89ad0-417e-42f6-9a24-09c575882a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_donald_trump_hurrikan_atombomba","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:03","title":"Trump szerint atombombát kell dobni a hurrikánokra, úgy (valószínűleg) megállíthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","shortLead":"Marad, ahol eddig is volt a Malév IL-18-as gépe: a ferihegyi repülőmúzeum területén, csak épp új tulajdonoshoz kerül

","id":"20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bb6ff4-b304-4587-8057-c47163187978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ebd770-7c73-4b1a-89ce-7c599ae9e0d7","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Nem_lett_ocskavas_a_legendas_Malevgep","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:48","title":"Nem lett ócskavas a legendás Malév-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","shortLead":"Kelebia állomásán ragadtak azok az utasok, akik Újvidékről akartak vonattal eljutni Budapestre.","id":"20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b88641-a26d-4e62-a44b-2f3eda47d408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"575419a5-c86d-4f57-9a73-5551de549bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Nem_hagyott_idot_a_MAV_az_atszallasra_a_hataron_ragadtak_az_utasok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 20:56","title":"Nem hagyott időt a MÁV az átszállásra, a határon ragadtak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy fiatal férfi az áldozat.","shortLead":"Egy fiatal férfi az áldozat.","id":"20190825_Halalos_baleset_tortent_Makkoshotykanal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d337c1-5e4d-4e11-9353-68703d89b2da","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_Halalos_baleset_tortent_Makkoshotykanal","timestamp":"2019. augusztus. 25. 16:04","title":"Halálos baleset történt Makkoshotykánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","shortLead":"A HÉV-állomás mellett épül parkoló az ingázóknak.","id":"20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a36f7b2-448e-4ba0-b3cf-b5173c2d0dce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c986ff4-4716-4241-99f0-f91947c91c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190826_350_ferohelyes_PR_parkolohely_epul_Bekasmegyernel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:55","title":"350 férőhelyes P+R parkolóhely épül Békásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]