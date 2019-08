Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","shortLead":"Észak-Korea nagy kaliberű rakéta-sorozatvetőt tesztelt.","id":"20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c869e4a-b60c-4f10-b2a2-7b3a1faa34e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9497ce6-81d6-46e3-9d05-8627f9a90499","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Kim_Dzsong_Un_raketakat_lovoldozott_a_Japantengerbe","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:47","title":"Kim Dzsong Un rakétákat lövöldözött a Japán-tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett ápolókról.","shortLead":"Az állam, a szakszervezetek és a kamara mintha tudomást sem vennének a háziorvosok mellett dolgozó szakképzett...","id":"201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2f35ba8-7a28-4886-98ec-1fa61648e899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c09396-a159-4eea-8c2d-e986c0a062c4","keywords":null,"link":"/itthon/201934__vedtelen_noverek__cseledsorban__diszkriminacio__kronikus_panaszok","timestamp":"2019. augusztus. 24. 17:30","title":"Az orvosok gyakran cselédnek nézik őket, és senki nem vesz tudomást a gondjaikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt képviselő maga jelentette be vasárnap, hogy indulni kíván a párt elnökjelöltségéért.

","shortLead":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trump amerikai elnöknek a 2020-as választásokon, a volt...","id":"20190825_John_Walsh_szemelyeben_republikanus_kihivoja_is_lesz_Donald_Trumpnak_a_2020as_elnokvalasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc8ee79-379a-4946-a06c-7972033d3001","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_John_Walsh_szemelyeben_republikanus_kihivoja_is_lesz_Donald_Trumpnak_a_2020as_elnokvalasztason","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:55","title":"John Walsh személyében republikánus kihívója is lesz Donald Trumpnak a 2020-as elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","shortLead":"Legalábbis a CSU ezt szeretné. ","id":"20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea417ab4-195e-4314-9e0e-8c851255d1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec30442-6e38-4478-beba-73693a23da1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Nemet_allampapirral_a_klimavedelemert","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:55","title":"Német állampapírral a klímavédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfőn 28-34 fok várható.","shortLead":"Hétfőn 28-34 fok várható.","id":"20190825_Marad_a_jo_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bf43a4f-b12c-4a4a-ab66-8c433d03284e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b1bfbf-d276-478c-804b-7a3465a0092b","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Marad_a_jo_ido","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:43","title":"Marad a jó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit uniós forrásokból költöttek a kormányközeli települések. Boldogulnak a Magyar Falu Program nélkül is, ha muszáj. Mivel a faluban sokan nem tudnak nyaralni, minden hétvégén buli van. Kicsi falu, kicsi strand, a mezítláb kötelező.","shortLead":"Kübekháza mindössze egy pályázatot nyert ebben a ciklusban, mégis van helyi piacuk, igaz töredékéből, mint amennyit...","id":"20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=942d2ab3-7205-43b4-833b-a8027ed157d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5f273-6c09-476f-9513-2aec3ddc3994","keywords":null,"link":"/kkv/20190825_Polgarmester_mezitlab_Csinaljunk_egy_helyet_ahol_lehet_szabadon_levegot_venni","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:00","title":"A mezítlábas polgármester: Csináljunk egy helyet, ahol lehet szabadon levegőt venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból, hogy a felhasználók beleegyezése nélkül elemezték a digitális asszisztenseikkel folytatott beszélgetéseket. Voltak, akik éppen emiatt kerültek utcára.","shortLead":"Mind a Google, mind az Apple változtat „hallgatózási” gyakorlatán, miután óriási botrány kerekedett abból...","id":"20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4205cb9-e31d-4532-8701-0164d9f3f05d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_apple_siri_lehallgatasi_botrany_alvallalkozok","timestamp":"2019. augusztus. 25. 08:03","title":"Ezer Siri-felvételt hallgattak műszakonként, ezért az utcára kerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]