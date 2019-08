Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2893857-115f-4197-aca8-8c93719694b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mintha csak egy Guy Ritchie-filmet látnánk, olyan ez a felvétel egy New York-i ékszerüzlet kirablásáról. A kár több mint egymilliárd forint.



","shortLead":"Mintha csak egy Guy Ritchie-filmet látnánk, olyan ez a felvétel egy New York-i ékszerüzlet kirablásáról. A kár több...","id":"20190827_Vasarlonak_alcazott_rablok_kedelyesen_kiraboltak_egy_ekszeruzletet_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2893857-115f-4197-aca8-8c93719694b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845f402e-5549-44be-9257-57592e63b626","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Vasarlonak_alcazott_rablok_kedelyesen_kiraboltak_egy_ekszeruzletet_New_Yorkban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:59","title":"Vásárlónak álcázott rablók kedélyesen kiraboltak egy ékszerüzletet New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d11898-4330-41b4-baa2-79a0a2aff365","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap megszűnéséről egy ideje már keringtek pletykák.","shortLead":"A lap megszűnéséről egy ideje már keringtek pletykák.","id":"20190826_Kiadoja_az_ev_vegeig_finanszirozza_az_Abcug_megjeleneset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15d11898-4330-41b4-baa2-79a0a2aff365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"943c6da5-a871-4627-894c-d1fb6dc3f656","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kiadoja_az_ev_vegeig_finanszirozza_az_Abcug_megjeleneset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:12","title":"Megszűnhet az Abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes érdeklődött, hogy az OLAF-jelentés után mikor emel már vádat az ügyészség az elherdált 1,6 milliárd forint ügyében, kiderült még mindig nem zárult le a nyomozás, egy gyanúsítotti kihallgatás sem volt még.\r

\r

","shortLead":"Vadai Ágnes érdeklődött, hogy az OLAF-jelentés után mikor emel már vádat az ügyészség az elherdált 1,6 milliárd forint...","id":"20190827_Meg_egy_gyanusitotti_kihallgatas_sem_volt_meg_a_Hid_a_munka_vilagaba_ellopott_milliardjainak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c941c24-1324-4626-bf18-1b53771167fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Meg_egy_gyanusitotti_kihallgatas_sem_volt_meg_a_Hid_a_munka_vilagaba_ellopott_milliardjainak_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:05","title":"Még egy gyanúsítotti kihallgatás sem volt még a Híd a munka világába ellopott milliárdjainak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","shortLead":"Főleg Pest megyében nagy a gond a bölcsődei férőhelyekkel.","id":"20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd21e2-ab65-4b50-9a6a-58c1d0d45b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Feleves_varolista_is_lehet_a_bolcsodekben","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:27","title":"Féléves várólista is lehet a bölcsődékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Először esett be a GDP 7 százaléka alá az egészségügyre fordított kiadás. A Válasz Online szerint \"ideje bekapcsolni a szirénát\".","shortLead":"Először esett be a GDP 7 százaléka alá az egészségügyre fordított kiadás. A Válasz Online szerint \"ideje bekapcsolni...","id":"20190826_Uj_negativ_csucsot_dontott_a_magyar_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e137be-f590-4727-a64c-8bebb539bec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b96caf-83e4-40aa-b597-17ca65ef0d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Uj_negativ_csucsot_dontott_a_magyar_egeszsegugy","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:48","title":"Ilyen keveset még nem költöttek a magyar egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641a94b9-12b0-477a-8240-990bce080d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilép a bukaresti kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) – jelentette be Calin Popescu Tariceanu pártelnök.","shortLead":"Kilép a bukaresti kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE...","id":"20190826_romania_bukarest_kormanykoalicio_felbomlas_tariceanu_dancila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=641a94b9-12b0-477a-8240-990bce080d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987dd571-3daa-478f-a9d5-7a7e9baccc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_romania_bukarest_kormanykoalicio_felbomlas_tariceanu_dancila","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:16","title":"Felbomlott a román kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","shortLead":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","id":"20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073ba4b1-7d05-4d4b-ab83-45d1d808b1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:58","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]