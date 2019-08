Lemondott Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt éléről

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","shortLead":"Szerintük a beruházás jelentős környezetterhelést okozna. Az engedélyezési eljárás már folyamatban van.","id":"20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79c11265-eaeb-4b02-8bb1-4795cd4f6251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185d702d-d8ea-4fb9-8eaa-c490d3329047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Ujranyithat_egy_regi_banya_Pilisvorosvaron_az_onkormanyzat_nem_rajong_az_otletert","timestamp":"2019. augusztus. 26. 09:45","title":"Újranyithat egy régi bánya Pilisvörösváron, az önkormányzat nem rajong az ötletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek, hivatalok, plázák, hogy megfelelnek az akadálymentesség kritériumainak, ám az érintettek sokszor keserűen csalódnak e minősítésekben. Egy új magyar kezdeményezés kidolgozott egy minősítő-tanúsító rendszert, és azt egész Európára levédette.","shortLead":"Magyarországon és Európa többi országában is jelenleg önbevallásos módon állítják magukról az éttermek, hotelek...","id":"20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7152bc3b-dbd2-488d-9441-342492389a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2204e4a-f36d-4312-b000-cee3f9f56f77","keywords":null,"link":"/elet/20190826_access4you_akadalymentesites_kerekesszek","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:35","title":"De mi van, ha mégsem akadálymentes az annak feltüntetett hely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető valószínűleg természetes halállal hunyt el.","shortLead":"Az illető valószínűleg természetes halállal hunyt el.","id":"20190826_Holttestet_talaltak_egy_vonat_vecejeben_a_Nyugatiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eaf1b8f1-5978-4d29-9edd-f73062114306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8340f425-7521-4828-a425-d2001e5ce522","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Holttestet_talaltak_egy_vonat_vecejeben_a_Nyugatiban","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:09","title":"Holttestet találtak egy vonat vécéjében a Nyugatiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Konzum B32 Vagyonkezelő Kft.-t augusztus 6-án jegyezték be.","shortLead":"A Konzum B32 Vagyonkezelő Kft.-t augusztus 6-án jegyezték be.","id":"20190827_Uj_ceget_alapitott_felesegevel_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5afe182d-3f09-4bfc-8dc7-ed6b26cbdc35","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Uj_ceget_alapitott_felesegevel_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:45","title":"Új céget alapított feleségével Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","shortLead":"Öt szettben kapott ki a magyar teniszező a 17. kiemelttől.","id":"20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c17093e9-b503-443b-a860-fc74c93b5e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a711a3c-f3c7-44f8-b89f-d6ac591a0dbd","keywords":null,"link":"/sport/20190826_Kozel_negyoras_meccsen_vesztett_Fucsovics_a_US_Openen","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:54","title":"Közel négyórás meccsen vesztett Fucsovics a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","shortLead":"Egy fotó jelent meg a kínai Weibón arról a mobilról, amely a világ első 64 megapixeles kamerájú eszköze.","id":"20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d6ae98a-ad9f-424c-b25f-4a46255945fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a043c6c9-1310-4c63-a5f8-2cbeae31de61","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_realme_xt_64_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:03","title":"Ez a világ első 64 megapixeles kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok az emberek, akiknél az infarktus kockázata áll fenn. A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sallai Róbert Benedeket rengetegen győzködték Túrkevén.","shortLead":"Sallai Róbert Benedeket rengetegen győzködték Túrkevén.","id":"20190826_Polgarmesterjeloltkent_indul_a_balhes_exLPMs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a7e782-3f5c-4498-ab9a-8dedf995beda","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Polgarmesterjeloltkent_indul_a_balhes_exLPMs","timestamp":"2019. augusztus. 26. 14:38","title":"Polgármester lenne a balhés ex-LMP-s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]