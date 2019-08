Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","shortLead":"5-15 fokos lehűlés jön szeptember 3-a környékén. ","id":"20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17e6057e-e5d4-4dc6-a2f1-fa3c75fb6275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f6254a-3cc7-4a6b-8bb0-57992adc53ca","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Szeptember_elso_heteben_nagyot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:32","title":"Szeptember első hetében nagyot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép. Továbbra is hisz a Jobbik–LMP–Momentum összefogás erejében.","shortLead":"Kulcsár Gergely önkormányzati képviselőnek indult volna Debrecenben, az LMP és a Momentum is mögötte volt. Visszalép...","id":"20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a082ed60-454c-4233-8eb0-2c68d391e103&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afb6319-7bac-428a-a6ae-382be8ed3fd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Visszalep_a_jeloltsegtol_az_egykor_zsidozo_jobbikos_kepviselo","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:24","title":"Visszalép a jelöltségtől az egykor zsidózó jobbikos képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor megfellebbezhetetlen igazságokként megjelenő állításokat.\r

\r

","shortLead":"A legnagyobb tűz a Földön? Az őserdők a Föld tüdeje? Érdemes árnyalni a Facebookon és a fejekben sokszor...","id":"20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8feb31f3-3301-4546-bed1-5be0a64838df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84fd784-3a3a-48a1-a383-6f038feb5da9","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Na_ezek_nem_igaz_az_oserdoket_pusztito_tuzekrol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 12:59","title":"Na ez nem igaz az őserdőket pusztító tüzekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László szerint az MTA-s törvény sérti a tudomány szabadságára és a tulajdonra vonatkozó alkotmányi cikkelyeket.","shortLead":"Lovász László szerint az MTA-s törvény sérti a tudomány szabadságára és a tulajdonra vonatkozó alkotmányi cikkelyeket.","id":"20190827_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MTA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33eb4abe-2504-4509-a028-d1a7246b161e","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_MTA","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:13","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az MTA elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan tetszést.","shortLead":"Az amerikai elnök visszavenné az oroszokat a G7-be, de nem mindenki lelkesedik. Egy másik ötlete sem aratott osztatlan...","id":"20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a449c59-2dc2-43a4-9b5a-ca608d7492e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92441263-1f6a-4460-8eda-3948905c6946","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ket_legyet_utne_egy_csapasra_Trump_a_jovo_evi_G7csuccsal","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:35","title":"Két legyet ütne egy csapásra Trump a jövő évi G7-csúccsal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald Trump amerikai elnök. ","shortLead":"A kínaiak felhívták amerikai partnereiket, hogy kezdjék újra a tárgyalásokat – közölte a G7-es csúcstalálkozón Donald...","id":"20190826_Megint_baratkozni_kezd_az_USA_es_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b613a86c-b292-417c-af6d-7adf5bf3caf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbeabd2f-48c2-45cb-98ae-a5fcc0609f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Megint_baratkozni_kezd_az_USA_es_Kina","timestamp":"2019. augusztus. 26. 16:50","title":"Megint barátkozni kezdett az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645a1a2f-cc90-4a02-8c7a-86605d70c84f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen az osztrák hatóságok szerint megalapozott a gyanú.","shortLead":"A férfi ellen az osztrák hatóságok szerint megalapozott a gyanú.","id":"20190826_becs_gyilkossag_magyar_ferfi_megalapozott_gyanu_budapest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=645a1a2f-cc90-4a02-8c7a-86605d70c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991bf11c-d114-4e72-a847-a797a09f4c08","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_becs_gyilkossag_magyar_ferfi_megalapozott_gyanu_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 26. 15:20","title":"Elfogták a bécsi gyilkossággal gyanúsított magyar férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]