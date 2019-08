Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Egy kicsit még mindig tudott csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2318e4b-9830-4c55-9214-5b26baa198a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Negy_es_felmillional_is_tobben_dolgoznak_Magyarorszagon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:16","title":"Négy és fél milliónál is többen dolgoznak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt, ami komoly biztonsági kockázatokat vet fel.","shortLead":"Különös esetet vizsgál az ukrán titkosszolgálat: egy atomerőmű alkalmazottjai a munkahelyükön bányásztak kriptopénzt...","id":"20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=246420ef-9c2c-4880-b4cb-5370500b37af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce525898-817b-487c-a151-89166bba680e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_ukrajnai_nyomozas_kriptopenzbanyaszat_juzsnoukrajinszki_atomeromuben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:03","title":"Kriptopénzt bányásztak a munkahelyükön az atomerőmű dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vadai Ágnes érdeklődött, hogy az OLAF-jelentés után mikor emel már vádat az ügyészség az elherdált 1,6 milliárd forint ügyében, kiderült, még mindig nem zárult le a nyomozás, egy gyanúsítotti kihallgatás sem volt még.","shortLead":"Vadai Ágnes érdeklődött, hogy az OLAF-jelentés után mikor emel már vádat az ügyészség az elherdált 1,6 milliárd forint...","id":"20190827_Meg_egy_gyanusitotti_kihallgatas_sem_volt_meg_a_Hid_a_munka_vilagaba_ellopott_milliardjainak_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2845586-49e0-48ce-bf49-47e5029ee176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c941c24-1324-4626-bf18-1b53771167fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Meg_egy_gyanusitotti_kihallgatas_sem_volt_meg_a_Hid_a_munka_vilagaba_ellopott_milliardjainak_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 10:05","title":"Még egy gyanúsítotti kihallgatás sem volt a Híd a munka világába ellopott milliárdjainak ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee079da0-0e53-43bc-aa73-124276937c9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ausztriába mentek a legtöbben vonattal Magyarországról, de egyre többen utaznak Romániába és Németországba is.","shortLead":"Ausztriába mentek a legtöbben vonattal Magyarországról, de egyre többen utaznak Romániába és Németországba is.","id":"20190828_Nagyot_nott_a_MAV_nemzetkozi_jaratainak_forgalma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee079da0-0e53-43bc-aa73-124276937c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9994500e-ac8e-4771-860d-edc2d3550028","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_Nagyot_nott_a_MAV_nemzetkozi_jaratainak_forgalma","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:49","title":"Nagyot nőtt a MÁV nemzetközi járatainak forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti saját operációs rendszerének bevetését.","shortLead":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti...","id":"20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b99c77-bd59-41df-8148-00c5187e1b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:03","title":"Kivár a Huawei az Android lecserélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 67 éves asszony a templomba már nem érkezett meg.","shortLead":"A 67 éves asszony a templomba már nem érkezett meg.","id":"20190827_Vasarnap_delutan_templomba_indult_azota_nem_talaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce991933-6ef5-43a3-bacc-b9e006dd59e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Vasarnap_delutan_templomba_indult_azota_nem_talaljak","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:45","title":"Vasárnap délután templomba indult, azóta nem találják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat. Az önkormányzat szerint viszont a kedvezmény ilyen esetekben mindenkinek jár.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]