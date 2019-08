Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","shortLead":"A katasztrófavédelem ilyenkor csak a közvetlen életveszélyt tudja megszüntetni.","id":"20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a55c291e-b7a4-4d4f-8eba-058871aa17b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20ecdb1-fcd7-42a1-8338-ef9b644ececd","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_parkolo_auto_totalkar_katasztrofavedelem_meglazult_homlokzat_biztositas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 18:20","title":"Parkoló kocsit zúztak totálkárosra lezuhanó téglák a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől, hogy vonja vissza a sértő megjegyzéseit.","shortLead":"A brazil elnök tagadta, hogy visszautasította volna a segítséget, de mindenképpen azt várja a francia elnöktől...","id":"20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f31ac158-55e2-4170-a6af-36b0759e9582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9686ec7-87c0-49f6-9c31-56d5fe14ed23","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_g7_amazonia_segely","timestamp":"2019. augusztus. 27. 22:25","title":"Ha Macron bocsánatot kér, Bolsonaro elfogadja a 20 millió dolláros segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a bútorokat is hamisítják.","shortLead":"Már a bútorokat is hamisítják.","id":"20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a00d68c4-a6e9-4ec2-b16f-f42b60998098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51ec4fb-f98a-4d5a-a523-c95638a1df1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Hamis_Gucci_es_Chanel_butorokkal_volt_tele_egy_raktar_HajduBiharban","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:20","title":"Hamis Gucci és Chanel bútorokkal volt tele egy raktár Hajdú-Biharban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai felhasználók is érintettek lennének a botrányában, ám a Politico most arról ír: EU-s országokból származó hangmintákat is rögzítettek.","shortLead":"Több száz alvállalkozó segítségével elemezte a Messenger-beszélgetéseket a Facebook. A cég akkor tagadta, hogy európai...","id":"20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3caeb85-8bc7-4b1c-88f7-5230c9291e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_facebook_hallgatozas_messenger_europai_felhasznalok","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:03","title":"Most derült ki: európaiak is érintettek a Facebook lehallgatós botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b7f31d-8de9-4f1d-b309-c26fc4d4cd96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég szünetelteti a jogi procedúrát. ","shortLead":"A cég szünetelteti a jogi procedúrát. ","id":"20190827_Egyelore_nem_nyitjak_meg_a_regi_meszkobanyat_a_Pilisben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06b7f31d-8de9-4f1d-b309-c26fc4d4cd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046e68e3-de26-442c-be07-4f3c2644fa88","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Egyelore_nem_nyitjak_meg_a_regi_meszkobanyat_a_Pilisben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:58","title":"Mégsem nyitnak bányát a Pilisben – legalábbis egyelőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. Kép is van róla.","shortLead":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. Kép is van róla.","id":"20190828_Vilaghaborus_bombat_vitt_biciklivel_egy_ferfi_Romaniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a727c-3b2c-4bf4-83ec-2c4707c04a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Vilaghaborus_bombat_vitt_biciklivel_egy_ferfi_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:38","title":"Világháborús bombát vitt biciklivel egy férfi Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af92a7ae-c88f-47ea-945a-aad8fabcbdc5","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu írta meg, hogy a kínai állami tulajdonú CRRC is bejelentkezett a budapesti reptéri vasút megépítésére. A Magyar Nemzet szerint a kormány kell, hogy döntsön, a MÁV-é vagy a kínaiaké legyen a reptéri vasút.","shortLead":"A hvg.hu írta meg, hogy a kínai állami tulajdonú CRRC is bejelentkezett a budapesti reptéri vasút megépítésére...","id":"20190827_kinaiak_repteri_vasut_magyar_nemzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af92a7ae-c88f-47ea-945a-aad8fabcbdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410b2e0c-da29-49d9-8ea9-f00bceb4198e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_kinaiak_repteri_vasut_magyar_nemzet","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:00","title":"Magyar Nemzet: A kormány döntésére vár, hogy a kínaiak építsék-e a reptéri vasutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére a fideszes többségű bizottság szerdán simán rá is bólintott. Sőt, rögtön árkedvezményt is adtak Áderéknek a helyiségek olyan hátrányaira hivatkozva, mint hogy nincs utcafronti rész és állandóan zárva van a kapu. A kerület ellenzéki képviselője nem érti, miért kell évi 2 milliós engedményt tenni a köztársasági elnöknek, és inkább helyi vállalkozásoknak adná az ingatlanokat.","shortLead":"Iratokat és ajándékokat szeretne tárolni az államfő hivatala két önkormányzati helyiségben, amiknek bérletére...","id":"20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d5d30-269b-4a4d-b898-233fa5af4bfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Olcsositva_kap_Ader_raktarakat_a_budavari_onkormanyzattol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:49","title":"Olcsósítva kap Áder raktárakat a budavári önkormányzattól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]