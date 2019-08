Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","shortLead":"A politikus szerint most egy az egy ellen lehet indulni a Fidesz ellen. ","id":"20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd9b56d9-aeee-4be8-ac97-3f2b2a1a7c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8979240e-0380-425b-baca-426373ca96f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Dobrev_Klara_optimistan_varja_az_oszi_valasztasokat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:25","title":"Dobrev Klára optimistán várja az őszi választásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb helyen mégis évről évre egy vagyonba kerül. Magyarországon is.","shortLead":"Európa szinte minden országában, így Magyarországon is deklaráltan ingyenes a közoktatás, ám a szülőknek a legtöbb...","id":"20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6237cc52-d3ed-4651-aa1d-8fb976b95943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eca3d37-5708-4f54-996e-b4e4fb61a209","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Nincs_olyan_hogy_ingyenes_kozoktatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:15","title":"Ingyenes közoktatás? A szülők ezt nem nagyon érzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is köszönhető nők határozott jelenléte a munkaerőpiacon, miközben a születésszám kifejezetten magas.","shortLead":"Izraelben az állam és a társadalom alapvetően partner a munka és a család összeegyeztetésében. Talán ennek is...","id":"20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4430a663-5052-4457-af62-1b4f4414d417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ed20e5-dcf7-4101-93b7-739387df0ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190828_Sok_gyerek_sok_munka_anyak_az_izraeli_munkaeropiacon","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:30","title":"Sok gyerek, sok munka: anyák az izraeli munkaerőpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz állam megsértette az élethez, a szabadsághoz és biztonsághoz, illetve a tisztességes eljáráshoz és az ártatlanság vélelméhez való jogot, illetve az embertelen bánásmód tilalmát annak a Szergej Magnyitszkijnak az ügyében, akit egy évig tartottak fogva adócsalás miatt, eközben nem megfelelő orvosi ellátást kapott, és gumibottal bántalmazták is, mondta ki a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. A férfi korrupciós ügyeket leplezett le, 2009-ben halt meg a börtönben. \r

