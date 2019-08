Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan törekvéseket tulajdonított neki, amelyek nem jönnek össze a statisztikákkal.","shortLead":"A magyar külügyminiszter ismét kifejezte örömét, hogy nemsokára véget ér a bizottság mandátuma, és ismét olyan...","id":"20190829_Szijjarto_Ebben_az_Europai_Bizottsagban_az_a_legjobb_hogy_hamarosan_lecserelodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38ed42ad-40fe-40bd-8441-7eec889486a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Szijjarto_Ebben_az_Europai_Bizottsagban_az_a_legjobb_hogy_hamarosan_lecserelodik","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:33","title":"Szijjártó: Ebben az Európai Bizottságban az a legjobb, hogy hamarosan lecserélődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ce78c8-2e49-4e04-b717-4836f3ff38fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a baleseti helyszín mellett elhaladó autós fedélzeti kamerájának felvétele került fel a YouTube-ra.","shortLead":"Egy, a baleseti helyszín mellett elhaladó autós fedélzeti kamerájának felvétele került fel a YouTube-ra.","id":"20190830_konvoj_m7_baleset_magyar_honvedseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ce78c8-2e49-4e04-b717-4836f3ff38fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cb0f7d-518b-4475-a057-fd1500ba3e1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_konvoj_m7_baleset_magyar_honvedseg","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:40","title":"Videóra vették a tragikus balesetet szenvedett katonai konvojt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe451be-5387-41f5-a71c-0e9d463a7ffa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okra jellemzően biztonságos, nehezen feltörhető készülékként gondolunk. A Google most olyan dologra bukkant, amely még a legújabb, a 12 iOS-t futtató eszközöket is veszélyeztette.","shortLead":"Az iPhone-okra jellemzően biztonságos, nehezen feltörhető készülékként gondolunk. A Google most olyan dologra bukkant...","id":"20190830_iphone_kemprogram_google_project_zero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe451be-5387-41f5-a71c-0e9d463a7ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a2f8ec-2cfb-404f-b289-62f36b08d2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190830_iphone_kemprogram_google_project_zero","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:03","title":"Több olyan weboldalt is találtak, amik csendben, éveken át fertőzték az iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most szeptembertől esedékes.","shortLead":"Két magániskola is elindul, új korszakba lép a Magyar Posta, munkába áll Andy Vajna utóda – csak néhány dolog, ami most...","id":"20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db268a55-f3c3-4f35-8ee6-de4a09827613","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Tobb_jogszabaly_is_valtozik_mas_lesz_az_elet_szeptember_1tol","timestamp":"2019. augusztus. 29. 10:55","title":"Több jogszabály is változik, más lesz az élet szeptember 1-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs rendszerrel cserélnék le a Google operációs rendszerét. Készülőben van Kelet Androidja?","shortLead":"A Huawei és az orosz kommunikációs minisztérium pilot projektet indítana, amelynek keretében egy orosz operációs...","id":"20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e119f-2367-4f98-b5fb-5ff5f36b68b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_aurora_os_orosz_operacios_rendszer_huawei_android_2020","timestamp":"2019. augusztus. 29. 20:03","title":"Orosz operációs rendszerrel helyettesítené a Huawei az Androidot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje a környezetet, miközben a New York-i ENSZ-gyűlésre utazik.","shortLead":"A svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg egy vitorlással szelte át az Atlanti-óceánt, hogy ne terhelje...","id":"20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18636a43-0506-44ec-a811-0db9226b638e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625c5880-2dcf-4f29-ac1a-4dc85310384b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_greta_thunberg_vitorlas_new_york_ensz_csucs_klimavaltozas_donald_trump","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:03","title":"Greta Thunberg megérkezett hajójával New Yorkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ukrajna lesz az új kelet-európai tigris – ezt jósolta az államfő kabinetfőnökének helyettese, aki immár Ukrajna miniszterelnöke. Olekszij Honcsaruk mindenekelőtt az IMF-fel akar új szerződés kötni, és a termékeny termőföld eladására készül.","shortLead":"Ukrajna lesz az új kelet-európai tigris – ezt jósolta az államfő kabinetfőnökének helyettese, aki immár Ukrajna...","id":"20190830_ukrajna_imf_foldeladas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47554123-7dab-4f61-b0db-d80dde9b641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71526ab2-9796-47fb-a76d-97666bfbd080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_ukrajna_imf_foldeladas","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:35","title":"Nagy dobásra készül Ukrajna, hogy megfeleljen az IMF-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","shortLead":"A bíróság bűnösnek találta Jan Ullrichot, 7200 eurót kell fizetnie.","id":"20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58b95002-b296-4c20-97a6-c428b9b59240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc857ec-53e3-436a-81b7-d74a09f1273a","keywords":null,"link":"/sport/20190829_Penzbuntetest_kapott_a_prostitualttal_bedrogozva_eroszakoskodo_Tour_de_Francegyoztes","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:14","title":"Pénzbüntetést kapott a prostituálttal bedrogozva erőszakoskodó Tour de France-győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]