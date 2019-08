Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","shortLead":"Mindkét kutatást kormányhoz közeli intézetek végezték.","id":"20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ba18480-a78f-4113-8a5f-415778967cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f3dba1-d2de-4349-b098-a61ffa96f159","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Titkos_meresek_szerint_elolvadt_Tarlos_elonye_de_a_nyilvanos_szamok_szerint_sokkal_vezet_Karacsony_elott","timestamp":"2019. augusztus. 30. 12:04","title":"Titkos mérések szerint elolvadt Tarlós előnye, de a nyilvános számok szerint sokkal vezet Karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió lehet az első ilyen.","shortLead":"Nem tett le a kizárólag női asztronautákból álló projektjéről a NASA. Az űrügynökség szerint a 2024-es Artemis-misszió...","id":"20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33948e7d-1c48-4fdd-ba9d-3bf72bfd13f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b8aa39-3f97-4e6e-8f07-6f50d1e9faab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_nasa_noi_urhajos_artemis_misszio","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:03","title":"Elképzelhető, hogy legközelebb csak nőket küld a Holdra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57fbc172-34d0-4486-ab11-00b87165e20e","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl. Szerencsére időről időre megtartják az önkormányzati választásokat, amikor kiteljesedhet a helyi média is. Az alábbiakban megmutatjuk, hogy a választáson csatatérnek számító vidéki városok televíziói hogyan számoltak be az önkormányzati kampány eheti rajtjáról.","shortLead":"Amikor a propagandát vizsgáljuk, ritkán látunk túl a közmédia-TV2-Origo horizontján, pedig van élet Bayer Zsolton túl...","id":"20190829_varosi_tvk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57fbc172-34d0-4486-ab11-00b87165e20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b66afd-1890-44ff-af6f-7eeb00ad6061","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_varosi_tvk","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:35","title":"A háztáji propaganda nagy ideje az önkormányzati választás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","shortLead":"A harmadik csapat a Ludogorec lesz a H jelű csoportban – derült ki a nyoni sorsoláson. ","id":"20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafa1005-f6e6-4877-a662-97c149efb2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d8f42d-b4f0-409b-b0df-3ccd585f7b4a","keywords":null,"link":"/sport/20190830_europa_liga_sorsolas_fradi_cszka_espanyol_ludogorec","timestamp":"2019. augusztus. 30. 13:47","title":"EL-sorsolás: a CSZKA Moszkvával és az Espanyollal is játszik a Fradi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember 10-én, kedden mutatja be új mobilkészülékeit az Apple. A dátum most már biztos, a készülékek tulajdonságai még nem, de azért sok mindent lehet már sejteni.","shortLead":"Szeptember 10-én, kedden mutatja be új mobilkészülékeit az Apple. A dátum most már biztos, a készülékek tulajdonságai...","id":"20190829_apple_iphone_11_pro_sajtomeghivok_szeptember_10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69687793-6288-4e0a-a689-8ac0cca265a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_apple_iphone_11_pro_sajtomeghivok_szeptember_10","timestamp":"2019. augusztus. 29. 18:33","title":"Kimentek a hivatalos meghívók, jönnek az új iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haderő új, tizenegyedik harci parancsnokságát egy négycsillagos tábornokra bízta Trump.","shortLead":"Az amerikai haderő új, tizenegyedik harci parancsnokságát egy négycsillagos tábornokra bízta Trump.","id":"20190830_Hivatalos_az_USA_urparancsnoksaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edb6bfec-3efa-48fa-a1ca-8d142863ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece1eac2-c3f2-4c07-b090-93a67e61dee2","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Hivatalos_az_USA_urparancsnoksaga","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:06","title":"Hivatalos az USA űrparancsnoksága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet a NER-hez közeli személyek és cégek. Sétálja végig velünk virtuálisan az újraértelmezett helyi nevezetességeket, és nézze meg, hol bérel lakást saját önkormányzatától a fideszes polgármester, innen merre található az ügyes trükközéssel szintén itt ingatlant szerző Bayer Zsolt, és kik élnek még olyan közel az Orbán Viktor által ide költöztetett kormányközponthoz, hogy akár integethetnének is reggelente a munkába siető miniszterelnöknek.","shortLead":"Interaktív infografikán ábrázoltuk, hogyan vették be a főváros egyik legexkluzívabb részének számító Budai Várnegyedet...","id":"20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23cff192-f5ba-4d41-b74c-21258c2aafe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a0be12c-4878-4881-8ec5-14613643e515","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Terkepre_vittuk_hogyan_vette_be_a_NER_a_Budai_Varat","timestamp":"2019. augusztus. 29. 06:30","title":"Térképre vittük, hogyan vette be a NER a Budai Várat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"10,6 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt a hivatalos adatok szerint.","shortLead":"10,6 százalékkal nőttek a keresetek egy év alatt a hivatalos adatok szerint.","id":"20190830_KSH_kozel_360_ezer_forint_a_magyar_atlagkereset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569c33bf-52d9-47d8-9192-167f69f9347c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_KSH_kozel_360_ezer_forint_a_magyar_atlagkereset","timestamp":"2019. augusztus. 30. 09:25","title":"KSH: közel 360 ezer forint a magyar átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]