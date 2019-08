Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","shortLead":"Az MNB figyelmeztetést adott ki a levelek miatt.","id":"20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bafa0d2-3917-4e97-b32d-67a6c8937bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9512e6-3748-41bd-9110-278c2d8229b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Uj_csalas_a_terjed_a_neten_az_ENSZre_es_az_MNBre_hivatkoznak_benne","timestamp":"2019. augusztus. 30. 11:10","title":"Új csalás a terjed a neten, az ENSZ-re és az MNB-re hivatkoznak benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","shortLead":"A főpolgármester külföldről üzent haza.","id":"20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba045030-be21-4567-b6a4-5068bfe5df38","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_Tarlos_leallitotta_a_tabani_fakivagast","timestamp":"2019. augusztus. 30. 06:15","title":"Tarlós leállította a tabáni fakivágást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem örökbe kapják, de addig is összehasonlíthatják vele a berendezések és létesítmények zaját. 