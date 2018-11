Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember elején mutatta be a Huawei a világ első 7 nm-es technológiával gyártott lapkakészletét, azonban már az utódról, a még erősebb Kirin 990-ről hallani.","shortLead":"Szeptember elején mutatta be a Huawei a világ első 7 nm-es technológiával gyártott lapkakészletét, azonban már...","id":"20181113_huawei_kirin_990_lapkakeszlet_tsmc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5c73302-a83c-4f11-9266-0cd01abec088&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904ca023-24b4-484c-bb50-2f0111116e49","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_huawei_kirin_990_lapkakeszlet_tsmc","timestamp":"2018. november. 13. 17:03","title":"Még erősebb telefonok jönnek: hamarosan érkezik a Kirin 990","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef2ad7e-992d-4fdd-a52f-d256fd5cd158","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit szétszedős csapata gyorsan rámozdult az Apple újdonságaira, így hát a 11”-es iPad Próra is sor került. Semmivel sem javítható egyszerűbben, mint a korábban már kivesézett MacBook Air.","shortLead":"Az iFixit szétszedős csapata gyorsan rámozdult az Apple újdonságaira, így hát a 11”-es iPad Próra is sor került...","id":"20181113_apple_ipadpro_2018_teardown_ifixit_bonyolult_javithatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ef2ad7e-992d-4fdd-a52f-d256fd5cd158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a58e3f-8428-4802-99f0-59cda8ba39ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_apple_ipadpro_2018_teardown_ifixit_bonyolult_javithatosag","timestamp":"2018. november. 13. 13:03","title":"Szétszedték gyorsan az új iPad Prót is, és imádkozzon, hogy ne romoljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten csak kiadós csapadék segítene. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten...","id":"20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c82228-e161-45d6-9790-c8d83c0c540e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. november. 12. 19:57","title":"Elég világvége-hangulatú előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövő májusban, első körben Budapesten és környékén.","shortLead":"Jövő májusban, első körben Budapesten és környékén.","id":"20181114_Megvan_mikor_kezdi_a_Spar_a_hazhozszallitast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168b2089-757b-443b-b9a3-bce13e16c3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Megvan_mikor_kezdi_a_Spar_a_hazhozszallitast","timestamp":"2018. november. 14. 16:23","title":"Megvan, mikor kezdi a Spar a házhoz szállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Garázdaság miatt jogerősen pénzbüntetésre ítélt a bíróság két lett állampolgárságú férfit, mert ittasan összeverekedtek egy Londonból Budapestre tartó repülőjáraton.","shortLead":"Garázdaság miatt jogerősen pénzbüntetésre ítélt a bíróság két lett állampolgárságú férfit, mert ittasan összeverekedtek...","id":"20181113_wizz_air_verekedes_birosag_penzbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95ace0cd-b347-4a8f-8fed-146fd11a85ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5a59f5-d6df-4c13-995d-e4106aeb8bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_wizz_air_verekedes_birosag_penzbuntetes","timestamp":"2018. november. 13. 13:24","title":"Bunyóztak a Wizz Air gépén, fizetniük kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fejlesztés elkezdődött, Fónagy János szerint a legnagyobb kihívás az egyéni és a közösségi közlekedés közti harc megvívása. ","shortLead":"A fejlesztés elkezdődött, Fónagy János szerint a legnagyobb kihívás az egyéni és a közösségi közlekedés közti harc...","id":"20181113_2019_vegere_kesz_lehet_az_egyseges_busz_es_vonatmenetrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21435ebe-fcf5-4e5e-bd89-43f9f5502838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a83e8f-c11a-4c42-a967-1ac8b2e121cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_2019_vegere_kesz_lehet_az_egyseges_busz_es_vonatmenetrend","timestamp":"2018. november. 13. 16:00","title":"2019 végére kész lehet az egységes busz- és vonatmenetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","shortLead":"Merkel azt mondta, nem a NATO ellenében akar közös hadsereget, hanem azzal együttműködve. ","id":"20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1572041d-0217-42e1-b614-f07e47218177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0bd44-4b6d-44d3-acd6-0dd2e21a84f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_Merkel_is_kozos_europai_haderot_akar","timestamp":"2018. november. 13. 16:29","title":"Merkel is közös európai haderőt akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8907e7-1bd4-49cf-ad02-179094968f19","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tízmillió fontot költ el a Premier Foods arra, hogy elég ételt elraktározzanak a Brexit előtt, nehogy kifogyjanak a készleteik a kilépéskor.","shortLead":"Tízmillió fontot költ el a Premier Foods arra, hogy elég ételt elraktározzanak a Brexit előtt, nehogy kifogyjanak...","id":"20181113_Feltolti_a_raktarait_egy_brit_aruhazlanc_nehogy_kifogyjon_a_keszlet_a_Brexit_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e8907e7-1bd4-49cf-ad02-179094968f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9126a370-40dc-4fb3-84d3-7a1a07f6dd42","keywords":null,"link":"/kkv/20181113_Feltolti_a_raktarait_egy_brit_aruhazlanc_nehogy_kifogyjon_a_keszlet_a_Brexit_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 13:27","title":"Feltölti a raktárait egy brit áruházlánc, nehogy kifogyjon a készlet a Brexit miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]