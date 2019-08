Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság munkatársát.","shortLead":"De a kerületi lap szerint várhatóak még tévedések, Nagy Károly hiába szembesítette állításával a kerületi újság...","id":"20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd8a930c-4cae-4610-a97b-501fd207aa39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cf951d-f81e-46f5-a3fd-507d74a15e7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190830_A_Momentum_politikusa_felhivta_az_ujsagirot_aki_nem_irt_rola_igazat","timestamp":"2019. augusztus. 30. 15:59","title":"A Momentum politikusa felhívta az újságírót, aki nem írt róla igazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160cb93c-46ff-4729-9ea1-a662a8edaf71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Jessi Combs 39 éves volt. ","shortLead":"Az amerikai Jessi Combs 39 éves volt. ","id":"20190829_rekordkiserlet_sebessegrekord_jessi_combs_halalos_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=160cb93c-46ff-4729-9ea1-a662a8edaf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680af460-1c6a-43ba-a9dd-1e7a0b1d14d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_rekordkiserlet_sebessegrekord_jessi_combs_halalos_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 29. 15:04","title":"A világ leggyorsabb nője akart lenni, belehalt a rekordkísérletbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár akcióban magyarok is részt vettek, de csak három franciát ítéltek el.\r

\r

","shortLead":"Mindez Franciaországban történt, az identitárius fiatalok emellett pénzbüntetést is fizetnek. A nagy jelképes határzár...","id":"20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7d96fdf-4ba8-4ceb-8a50-e6c457fe4ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172f34d9-a13c-4095-849e-11ae6bf43096","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Eltorlaszoltak_a_hatart_hogy_ne_johessenek_migransok_fel_evre_bortonbe_mennek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 17:29","title":"Eltorlaszolták a határt, hogy ne jöhessenek migránsok, fél évre börtönbe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok, a mikroműanyagok, mondják az NKE Víztudományi Karának kutatói. A mikroműanyagok környezetbe jutását a szennyvíztisztító rendszer korszerűsítésével lehetne megakadályozni.\r

\r

","shortLead":"Egészségügyi gondokat is okozhatnak a ma már a Föld lassan minden pontján fellelhető műanyagmaradványok...","id":"20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2108c5db-c345-4333-9268-6b0140400a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8e5c0e-be26-4e6c-9e52-57f53bda0cf0","keywords":null,"link":"/elet/20190829_Magyarorszagon_is_egyre_nagyobb_gondot_jelentenek_a_mikromuanyagok","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:06","title":"Magyarországon is egyre nagyobb gondot jelentenek a mikroműanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","shortLead":"A Dorian a hétvégén ériheti el a déli államokat, Trump mindenképp Whasingtonban akar lenni.","id":"20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f807bf16-1b01-408e-906b-49edb5f1d9c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6da6974-18f5-4e59-8b7b-0b32ae9e723b","keywords":null,"link":"/vilag/20190830_Trump_lemondta_lengyelorszagi_utjat_a_Floridat_fenyegeto_hurrikan_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 30. 05:20","title":"Trump lemondta lengyelországi útját a Floridát fenyegető hurrikán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat a klub. Már ahhoz is furcsa pénzügyi műveletre volt szükség, hogy ne kerüljön veszélybe az indulás, de most hátradőlhetnek.","shortLead":"Az állam már eddig is szórta a pénzt az FTC-re, most pedig az Európa Liga-indulással az UEFA-tól is milliárdokat kaphat...","id":"20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8327cb77-3b00-4083-85cf-3662a16c3721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb4fa4f-b5ef-4c87-87fe-8c4d7a880722","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190830_Ferencvaros_Europa_Liga_tamogatas_foci","timestamp":"2019. augusztus. 30. 20:30","title":"Honnan lett pénze a Ferencvárosnak az Európa Ligára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","shortLead":"A miniszterelnök levélben köszönte meg Salvini munkáját.","id":"20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91abd24-caa3-478f-87a9-87777b087702","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_orban_viktor_matteo_salvini_olasz_kormanyvalsag","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:41","title":"Orbán Salvininek: Harcostársként tekintünk önre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3d8c53-6319-4c24-ac17-7857d93ef66c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gazdája lerakta a telefont, amikor hívták, a térfigyelő kamerák szerint három férfi vitte ki a térre a zsákot. ","shortLead":"A gazdája lerakta a telefont, amikor hívták, a térfigyelő kamerák szerint három férfi vitte ki a térre a zsákot. ","id":"20190829_Zsakban_talaltak_ra_egy_felholtra_vert_kutyara_a_Teleki_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb3d8c53-6319-4c24-ac17-7857d93ef66c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f52994f-8ef3-4723-8079-77788a5baa97","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Zsakban_talaltak_ra_egy_felholtra_vert_kutyara_a_Teleki_teren","timestamp":"2019. augusztus. 29. 21:13","title":"Zsákban találtak rá egy félholtra vert kutyára a Teleki téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]