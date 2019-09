Az idén 300-350 ezer „kitelepülő” érkezik az NSZK-ba. azaz háromszor annyi, mint „áttelepülő”. Ez — ha a Bonnban használatos hivatalos szavakat lefordítjuk — annyit tesz: háromszor annyian költöznek Nyugat-Németországba Kelet-Európa NDK-n kívüli államaiból, mint Kelet-Németországból. A legtöbben — a várakozások szerint 100-150 ezren — Lengyelországból érkeznek. Helmut Schmidt egykori nyugatnémet kancellár 1975-ben abban állapodott meg Edward Gierek pártfőtitkárral, hogy a hetvenes évek végéig 125 ezer németajkú polgár települ át Lengyelországból a Szövetségi Köztársaságba. Varsó cserébe 10 milliárd márkás hitelt kapott, kedvező visszafizetési feltételekkel. A „keret” ki is utazott, de Lengyelországban — a német Vöröskereszt adatai szerint — még mindig 750 ezer német nemzetiségű polgár él, s többségük ki is szeretne vándorolni. Útjukban nem áll sok akadály, hiszen a lengyel útlevéltörvények igen liberálisak. A kitelepülök második legnagyobb csoportját a Szovjetunióból érkező németek alkotják. Egybehangzó becslések szerint a Szovjetunióban 2 millió németajkú polgár él. Bonn és Moszkva közt nincs és soha nem is létezett rájuk vonatkozó keretmegállapodás, de az NSZK külügyminisztériuma már hosszú ideje igyekszik elérni, hogy a Szovjetunió liberalizálja kivándorlási politikáját. A sokáig elzárkózó szovjet magatartásban két éve következett be lényeges fordulat: 1987-ben 15 ezer, azaz hússzor annyi német települhetett át az NSZK-ba. mint egy évvel korábban. Tavaly több mint 47 ezren érkeztek, az idén pedig csupán az év első felében 42 ezren. Összesen 120 ezerre teszik azok számát, akik eddig Romániából települtek az NSZK-ba. A még ottmaradt 230 ezer erdélyi szász és bánáti sváb közül Bonn hivatalos becslései szerint 180 ezren készek arra. hogy otthont cseréljenek. Ügyüket mindkét országban sűrű titokfelhő övezi, bár egyesek tudni vélik, hogy egy 1978-ban született román—nyugatnémet egyezmény értelmében a Szövetségi Köztársaság évente 10-13 ezret „vásárol meg” a rossz nyelvek szerint Románia legjobb exportcikkének számító német nemzetiségű polgárok közül, s fejenként közel 8 ezer márkát fizet értük. Más források arról is szólnak, hogy Bonn és Bukarest közt folyamatos tárgyalások folynak a fejpénz és a kvóta megemeléséért. Bár Magyarországon — nyugatnémet adatok szerint — mintegy 200 ezren vannak azok, akik jogosultak volnának a „német állampolgárságra”, s évekkel ezelőtt elő is fordult néhány esetben, hogy Magyarországról származókat németnek fogadtak el, az NSZK budapesti követségén dolgozó egyik diplomata elmondta: nem emlékszik arra. hogy országa az utóbbi időben magyar állampolgárt „németesített” volna. Egy friss nyugatnémet közvélemény­kutatás szerint az NSZK-ban élők 54 százaléka vélte úgy, hogy a kitelepülők nem azért jönnek, mert németnek érzik magukat, hanem mert jobb életkörülményeket kívánnak, tehát gazdasági menekültek. Egyre többen vennék szívesen a kapuk bezárását. Az NSZK 1949-es alaptörvénye értelmében azonban minden német születésű ember jogosult a „német állampolgárságra”, s így arra, hogy a Német Szövetségi Köztársaságban lakjon. Hogy ki a „nemet születésű”, azt sokszor nehéz eldönteni. A keletnémet áttelepülőknek könnyű dolguk van: bemutatják személyi igazolványukat, s ez alapján automatikusan kiállítják számukra a nyugatnémet útlevelet. A más vidékről érkezők ügye már bonyolultabb. Nekik ugyanis — hacsak nem eleve „leellenőrizve” érkeznek az országba, ott kell bizonyítaniuk, hogy legalábbis egyik szülőjük vagy két — akármilyen ági — nagyszülőjük német volt, illetve a Német Birodalom 1937-es határain belül lakott. Ez sokszor hónapokat vesz igénybe, egyes esetekben még egy évnél is tovább tart. Münchenben működik egy 70 dokumentátort foglalkoztató adatbank, amely az Európa keleti részén élő németek adatait gyűjti. Az alkalmazottak néhány esetben alaposan, megizzadnak, mire a dolgok végére járnak, mert az eredeti okmányok — születési anyakönyvi kivonatok, iskolai és halotti bizonyítványok — sokszor már elvesztek, megsemmisültek. A hatóságoknak sok hamisított iratot is ki kell szűrniük: Lengyelországban például jó néhányan a feketepiacon vagy régiségkereskedőknél — állítólag 30 ezer márkáért — veszik meg a régi, birodalmi német papírokat, s ezeket maguk állítják ki saját fölmenőik nevére. „Az NSZK-ba hazatérők egy részének legföljebb annyi köze lehet a németséghez. hogy valamikor volt egy német juhászkutyájuk” — fakadt ki nemrégiben a sajtó képviselői előtt egy maliciózus tisztviselő. A német nyelvtudás nem előfeltétele a németség elismerésének. Sok „kitelepülő” tolmács segítségével válaszol a nyugatnémet hatóságok keresztkérdéseire.