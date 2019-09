Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","shortLead":"Orosz Pál szerint a fő cél a tapasztalatszerzés.","id":"20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5031d5-d55d-4d0e-bd66-16866292b16f","keywords":null,"link":"/sport/20190904_orosz_pal_fradi_ftc_europa_liga_csoportkor","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:51","title":"A Fradi-vezér elmondta, mit vár az Európa-ligától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kisteherautó sofőrje beszorult a járműbe, nincs még hír az állapotáról.\r

","shortLead":"A kisteherautó sofőrje beszorult a járműbe, nincs még hír az állapotáról.\r

","id":"20190904_Busz_es_kisteherauto_utkozott_Mornal_rengeteg_a_serult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e175a29-1ba3-4fa8-b6ac-cccd04581fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Busz_es_kisteherauto_utkozott_Mornal_rengeteg_a_serult","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:46","title":"Busz és kisteherautó ütközött Mórnál, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","shortLead":"Árulkodó jelek: immár több országban is megnyílt a Galaxy Fold weboldala, ahol lehetőség van az előregisztrációra.","id":"20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0e6ed83-ae74-4cad-948a-027b404d5f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1a0666-da90-45ed-b55d-470612bbbab5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_samsung_galaxy_fold_eloregisztracio_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:03","title":"Itt a bizonyíték: most már tényleg árulni kezdi a Samsung a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója azonban ennél szokatlanabb dolgot is előidéz(het).","shortLead":"Egy drága tárgy birtoklása esetén természetes dolog, hogy óvjuk, és vigyázunk, nehogy elhagyjuk. Az Apple fülhallgatója...","id":"20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d8e50be-477e-4d91-be27-a1805a60959a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190904_apple_airpods_vezetek_nelkuli_fulhallgato_remalom_statuszszimbolum","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:03","title":"Új pszichológiai jelenség: rémálmokat okozhatnak az AirPodsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás mellett mindig aktívan kampányoló és politikusok kampányait anyagilag segítő szervezetet.\r

","shortLead":"A város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás...","id":"20190905_terrorszervezet_san_francisco_orszagos_fegyverszovetseg_nra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f4d094-323d-42da-bd92-5c3d9c9e738a","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_terrorszervezet_san_francisco_orszagos_fegyverszovetseg_nra","timestamp":"2019. szeptember. 05. 07:03","title":"Terrorszervezetté nyilvánították az Országos Fegyverszövetséget San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfeb3d3-cb01-4199-b605-19cbf21324fc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra, hogy spermadonorrá váljon Magyarországon, miközben évente nagyjából ezer meddőségi kezelésnél lenne rájuk szükség. Szakemberek szerint a helyzeten csak alapos felvilágosító kampánnyal, egészségügyi szűrőprogramokkal és jogszabály-változtatásokkal lehetne segíteni, külföldi donorokra azonban még így is szükség lesz. Már persze ha a hatóságok részéről nem történik egy újabb tiltás. ","shortLead":"Több száz jelentkezőből, hónapokig tartó szigorú vizsgálatok után körülbelül egy tucat férfi bizonyul alkalmasnak arra...","id":"20190904_Nem_eleg_a_magyar_sperma_pedig_egyre_tobb_kell_belole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfeb3d3-cb01-4199-b605-19cbf21324fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fd8f1a-32e0-4f20-9439-17a455375428","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Nem_eleg_a_magyar_sperma_pedig_egyre_tobb_kell_belole","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:30","title":"Még fizetnek is érte, még sincs elég magyar donorsperma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2f414b-f590-489a-8605-f6d2b9893138","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Felkavaró filmet készített a német közszolgálati média 2015. szeptember 4-éről, gondolja az ember az első félóra után, majd lassan derengeni kezd: a menekültválság csúcspontja volt felkavaró, nem a film. Abban ugyanis túl darabosra sikerültek a központi szereplők. Orbán Viktort be sem merték mutatni.","shortLead":"Felkavaró filmet készített a német közszolgálati média 2015. szeptember 4-éről, gondolja az ember az első félóra után...","id":"20190905_Merkel_eloszor_kifigurazza_Orbant_de_a_vegere_mindkettejukkel_kibabralnak_a_ZDF_filmjeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2f414b-f590-489a-8605-f6d2b9893138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318898b3-7c37-40b1-967a-b556e46760c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Merkel_eloszor_kifigurazza_Orbant_de_a_vegere_mindkettejukkel_kibabralnak_a_ZDF_filmjeben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:00","title":"Merkel először kifigurázza Orbánt, de a végére mindkettejükkel kibabrálnak a ZDF filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. ","shortLead":"Gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem várható. ","id":"20190905_idojaras_nyar_vege_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09083805-6f84-478e-98fd-ed89034da14a","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_idojaras_nyar_vege_csutortok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 05:14","title":"Kellemes nyár végi időt hoz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]