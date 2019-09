Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Schlagmüller Gábor az interjú során elnézést kért, amiért azt mondta a köztévében, hogy elege van a bal- és jobboldalból. Behívták a köztévébe a Tarlós kihívójának jelentkező postást

Az érintett útszakaszt lezárták. Az érintett útszakaszt lezárták. Súlyos baleset Mindszentkállánál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre

Nem lesznek előre hozott választások, legalábbis nem így.

Patthelyzet Nagy-Britanniában: megint leszavazták Boris Johnsont

A kutya nyakát fel is sértette vele.

Drótot rakott nyakörv helyett a kutyájára egy dánszentmiklósi férfi

Nagyon fura lényt fogtak az óceánban (videó)

A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség.

\r

Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít

Várhatóan minden eddiginél nagyobb áradásokkal csap le a Dorian hurrikán csütörtökön az Egyesült Államok keleti partvidékére.

Újra megerősödött Dorian, az amerikai partokat ostromolja

A kormányzó szerint az ízesített e-cigivel akarják a gyártók rászoktatni a fiatalokat a nikotinra.

Betiltják az ízesített e-cigarettákat egy amerikai államban