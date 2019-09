Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","shortLead":"\"Azt mondtam Donaldnak: akarod, hogy eladjuk őket neked?\" – mondta az orosz elnök.","id":"20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfd1bf92-6745-42e7-a480-eeeece5f8fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858f48d-d841-4956-88ce-f9f4f7ae5dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_Putyin_g20_usa_fegyverkezes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:34","title":"Putyin hiperszonikus fegyvereket adna el az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77913bc3-01d8-491e-be13-e089efcf9dfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a nemzetközi példákat követve futóútvonalakat (úgynevezett futókört) jelöl ki a Fiumei úti sírkert területén. Az indokok között szerepel, hogy a nemzeti emlékhelyet szorosabban bekapcsolják a főváros vérkeringésébe.","shortLead":"A Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) a nemzetközi példákat követve futóútvonalakat (úgynevezett futókört) jelöl ki...","id":"20190906_Futopalyat_jelolnek_ki_a_Fiumei_uti_sirkertben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77913bc3-01d8-491e-be13-e089efcf9dfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6be0eff-37bc-4f6e-afa6-d26280037928","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Futopalyat_jelolnek_ki_a_Fiumei_uti_sirkertben","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:09","title":"Futópályát jelölnek ki a Fiumei úti sírkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég egyszerűen lehetne rajta valamennyit segíteni. ","shortLead":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég...","id":"20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cece5b-608f-45bb-a763-adc1eb6c27c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:35","title":"Nekifutnak a cipzár elvnek a legzsúfoltabb körforgalmakban, hátha csökken a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is, hogy százmilliós veszteséget termel évente. A rendszer indulása óta élő üzemeltetési szerződés novemberben lejár, csak egy évre hosszabbítják meg a T-Systemsszel és a Csepellel. ","shortLead":"Új működési modellt dolgoz ki a BKK a közbringarendszeréhez, a Bubihoz, amellyel komoly problémák vannak azon túl is...","id":"20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70497422-e9f8-4a27-8d05-fadf2c7c76b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_bkk_bubi_kozbringa_kozossegi_kozlekedes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 06:30","title":"Eljárt felette az idő, a BKK átalakítja a Bubit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapok óta erre vár a tech világ: végre a piacon is megméretteti magát a Samsung immár kijavított összehajtható telefonja.","shortLead":"Hónapok óta erre vár a tech világ: végre a piacon is megméretteti magát a Samsung immár kijavított összehajtható...","id":"20190905_samsung_galaxy_fold_megjelenes_szeptember_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64052593-e0b3-4508-9239-4bda27ae2ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c29fa5-c413-4413-8483-859129828030","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_galaxy_fold_megjelenes_szeptember_6","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:03","title":"Ez már hivatalos: holnaptól árulják a Samsung sokat megélt összehajtható telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","shortLead":"Négy évtizedes elnöksége alatt gyakorlatilag egyeduralmat épített ki. ","id":"20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da263443-6157-4293-bbb9-89277b3500e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db27ba15-df9b-4fa0-8260-ac1f632e84c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Meghalt_Robert_Mugabe","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:15","title":"Meghalt Robert Mugabe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6925c3-9e64-4627-9186-58d56dfa804f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos történelemkönyvét.","shortLead":"Konok Péter történész, publicista kiakadt. A tankönyvszerző Bánhegyi Ferenc, akinek már vonták vissza botrányos...","id":"20190905_tankonyv_vallas_konok_peter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c6925c3-9e64-4627-9186-58d56dfa804f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd039da-ce5a-4988-8784-a92e17294b32","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_tankonyv_vallas_konok_peter","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:07","title":"\"Kérdezd meg szüleidet, miért nem vagy megkeresztelve\" – adja feladatul az ötödikes tankönyv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","shortLead":"Az ulama kifejezetten népszerű játék volt öt évszázaddal az európai hódítók érkezése előtt.","id":"20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754c2f12-9402-4c54-9741-4ba37f03ddc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611e02bf-bc22-47fa-ad08-a24afa385edd","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Feltamasztanak_egy_osi_aztek_jatekot_amihez_negy_kilos_labda_kell","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:12","title":"Feltámasztanak egy ősi azték játékot, amihez négykilós labda kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]