Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség szerint ők egyre nagyobb mértékben derítik fel az unió csalás elleni hivatala, az OLAF által is vizsgált ügyeket.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség szerint ők egyre nagyobb mértékben derítik fel az unió csalás elleni hivatala, az OLAF által is...","id":"20190904_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_reagalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f69d78-3cff-45e5-b74a-67a9c3ec15be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_reagalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:59","title":"Megszólalt a Legfőbb Ügyészség az OLAF-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő zavartan viselkedett.","shortLead":"A nő zavartan viselkedett.","id":"20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5094061a-4c1e-46a0-9392-44df84c041f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Rendori_intezkedes_kozben_ugrott_ki_egy_no_a_negyedikrol_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:45","title":"Rendőri intézkedés közben ugrott ki egy nő a negyedikről Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság szerint nem veszélyes a társadalomra az Index újságírójának tevékenysége.","shortLead":"Az ügyészség szerint jogszabályellenes, hogy a bíróság tárgyalás nélkül hozott új döntést, és az is, hogy a bíróság...","id":"20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93e1b59-e55b-43f5-ae13-3da2d1c6c11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0566e6ca-6176-4748-a4c2-875f9542165d","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_dezso_andras_ugyeszseg_birosag_per","timestamp":"2019. szeptember. 05. 14:18","title":"\"Aggályos\" – fellebbez az ügyészség az Index újságírójának felmentése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","shortLead":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","id":"20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30f5f7-7e37-4c67-b5c4-a85f189189a4","keywords":null,"link":"/sport/20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:35","title":"Új edzője van a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2f414b-f590-489a-8605-f6d2b9893138","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Felkavaró filmet készített a német közszolgálati média 2015. szeptember 4-éről, gondolja az ember az első félóra után, majd lassan derengeni kezd: a menekültválság csúcspontja volt felkavaró, nem a film. Abban ugyanis túl darabosra sikerültek a központi szereplők. Orbán Viktort be sem merték mutatni.","shortLead":"Felkavaró filmet készített a német közszolgálati média 2015. szeptember 4-éről, gondolja az ember az első félóra után...","id":"20190905_Merkel_eloszor_kifigurazza_Orbant_de_a_vegere_mindkettejukkel_kibabralnak_a_ZDF_filmjeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a2f414b-f590-489a-8605-f6d2b9893138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318898b3-7c37-40b1-967a-b556e46760c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Merkel_eloszor_kifigurazza_Orbant_de_a_vegere_mindkettejukkel_kibabralnak_a_ZDF_filmjeben","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:00","title":"Merkel először kifigurázza Orbánt, de a végére mindkettejükkel kibabrálnak a ZDF filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rézből és egyéb anyagokból készült tömbökkel verte át a hitelezőket.","shortLead":"Rézből és egyéb anyagokból készült tömbökkel verte át a hitelezőket.","id":"20190904_hamis_aranytomb_hitelezok_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1467eddf-7fe7-4c63-b3b0-ef6adc7b19d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de47a80e-5328-4237-9904-f4fb7fa8e83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_hamis_aranytomb_hitelezok_itelet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 18:37","title":"Öt év börtönt kapott a zálogházas aranyhamisító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce874820-c369-4de5-996d-d25bf6ace767","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik appban arra utaló jeleket találtak, hogy akár négy olyan telefonon is dolgozhat a Xiaomi, amelyek elsődleges kamerája 108 megapixeles.","shortLead":"Az egyik appban arra utaló jeleket találtak, hogy akár négy olyan telefonon is dolgozhat a Xiaomi, amelyek elsődleges...","id":"20190906_xiaomi_108_megapixeles_kameras_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce874820-c369-4de5-996d-d25bf6ace767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a46b1e-e849-4f1d-b59d-d4a8d0ac7806","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_xiaomi_108_megapixeles_kameras_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:03","title":"Állítólag négy 108 MP-es kamerájú telefont is kiad a Xiaomi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","shortLead":"Az államtitkár szerint Klebelsberg Kunó államtitkára pont hogy kiállt a zsidó emberek mellett.","id":"20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b85b8d-d58f-43d8-a657-689ef0379a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460daeee-3a06-485b-9eea-3f748fad0e74","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Retvari_az_egesz_balliberalis_oldalt_kiosztotta_a_Kornisszobor_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:51","title":"Rétvári az egész balliberális oldalt kiosztotta a Kornis-szobor miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]