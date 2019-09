Nyolc ember is szeretne Budapest főpolgármestere lenni - ennyien vették fel az ehhez szükséges ajánlóíveket –, közülük leginkább Tarlós István, Karácsony Gergely és Puzsér Róbert vehető komolyabban. A többi öt jelölt ilyen-olyan indokkal-céllal méretteti meg magát, megnéztük, milyen üzenetekkel kampányolnak.

Berki Krisztián celeb – akire májusban kért felfüggesztett börtönbüntetést az ügyészség adócsalás miatt – elmondhatja magáról, hogy a kormánypárti sajtó rengeteget tesz az ismertségéért. Indulása alkalmas arra is, hogy "roncsderbiként" állítsák be az ellenzéki jelöltek vetélkedését, a Berkiről szóló hírekhez ugyanis rendre ilyen megjegyzéseket fűznek. Egy VIII. kerületi kampánylapban például a félmeztelen Berki képével illusztrálva írtak arról, ő is elindul a választáson. Berki amúgy egy medencéből kimászva jelentette be ambícióit.

Rogán Antal miniszter is lecsapott:

három bohóc áll Tarlós Istvánnal szemben

– mondta Karácsonyra, Puzsérra és Berkire utalva.

A Ripost és társai cikkei és a TV2 Tények anyagai mellett az ATV is behívta Berkit a stúdióba. A jelölt emellett szinte naponta posztol a Facebookon, aláírásokat gyűjt a közlekedési csomópontokon, de azért Facebook-oldalának borítóképe nem a főpolgármesterséget, hanem az új műsorát hirdeti. Ebből azért a prioritásokra lehet következtetni.

© Facebook / Berki Krisztián

Néhány programpontja ismert, ingyenes parkolást akar a fővárosban, illetve tenne a "hús-vér" hajléktalanokért.

Futnak még

A veterán Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke is ráfeküdt az aláírásgyűjtésre, több képet is megosztott a Facebookon rajongóival, illetve Fülöp József Istvánné aktivista szórja tele a politikus falát turnéfotókkal. Arról is posztolt, hogy 50 éve halt meg Ho Si Minh vietnami kommunista vezető, valamint egy másik cikket arról, hogy "az MSZP és szövetségesei élet-halál harcnak tekintik az önkormányzati választást, nem az emberekkel törődnek. Kormányellenes kampány folyik, növelik a feszültséget a társadalomban", és végső soron polgárháborút akarnak.

© Facebook / Thürmer Gyula

Benne bízhat, szól a thürmeri szlogen, bár az ígéretei (tisztességes béreket, biztonságos kiszámítható életet, magyar mezőgazdaságot, migránsmentes Európát) még érezhetően az országgyűlési választásokról maradtak, nincsenek köszönőviszonyban a főpolgármesteri poszttal – így meglehetősen nehéz bízni a jelöltben, aki még a Facebook-oldala borítóképét sem frissítette az új választás előtt.

Ács László független jelöltről annyit lehet tudni, a Zöldek Pártja vezetője, és igencsak megsértődött, amiért felbukkanásakor a sajtónak nem ugrott be, kivel is áll szemben.

© Facebook / Ács László

"A legnagyobb példányszámú lapok, rádió, televízió újságírója voltam. A semmiből felépítettem négy piacvezető céget, de volt saját bankom is... A középszerű politikusok, az adófizetők pénzéből fenntartott erőszakszervezetek segítségével, negyed százada üldöznek... Elvették mindenemet, a vagyonomat, az egészségemet, a családomat... A folyamatos üldöztetés miatt tönkrement két házasságom, hat gyermekem apa nélkül nő fel, mert a biztonságuk érdekében, évek óta el kellett hagynom őket" – írja a Facebookon. Ahogy azt is, a lányok középiskolában Rómeónak, egyetemen pedig James Bondnak hívták. Sok posztjában az ellenzéket ekézi, borítóképén a Városliget megvédését ígéri. Ács 2014-ben is próbálkozott a jelöltséggel, de nem tudott elég aláírást összegyűjteni.

Révész Ferenc független jelölt Tarlós Istvánt támadja a Facebookon, nem először, erre utal egy megjegyzése a posztja alatt "A választópolgárok ismerjenek meg, mert a Főpolgármesteri Hivatalban már régóta ismernek". Beadványok, ügyek dokumentációját posztolja ki előszeretettel – ezekben önkényuralmi hátterű utcák, közterek átnevezését kéri –, illetve aláírásgyűjtési standját különböző piachelyek előtt.

© Facebook / Révész Ferenc

Ezen az ellenállás és ellentmondás jogát hirdeti.

Schlagmüller Gábor postás is független jelöltként indulna, a megosztott Facebook-tartalmak alapján inkább városszerető civil, mint feketeöves politikus, az ajánlóívek felvétele előtti posztjaiban nem sok minden utal arra, hogy politikusi elképzelései lennének. De most sem árasztották el Facebook-falát a politikai tartalmak, egy-egy megosztott cikk mellett a magánéletéről is megoszt posztokat. Indított egy külön Facebook-oldalt is, amelyen elsején arra panaszkodott, hiába állt az egyik belvárosi bevásárlóközpont előtt, "nem sikerült szinte semmi".