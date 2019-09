Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak ehhez nincs elegendő forrása.

","shortLead":"A köztársasági elnök szerint 2050-re elérhető a klímasemlegesség, a kormányfő szerint viszont a magyar gazdaságnak...","id":"20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=066229fe-3fc4-4c04-b735-aeffcfdf5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d88499-5f5a-4666-9b4b-2095e4bc4acf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ader_Janos_racafolt_Orban_brusszeli_vetojara","timestamp":"2019. szeptember. 07. 12:40","title":"Áder János rácáfolt Orbán brüsszeli vétójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f5b89e-370c-4eb0-afd5-76218ceeed17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hirtelen lesütött szemek okozták a dealer vesztét.","shortLead":"Hirtelen lesütött szemek okozták a dealer vesztét.","id":"20190906_Ketmillio_forintnyi_fuvet_talaltak_Ujpesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f5b89e-370c-4eb0-afd5-76218ceeed17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec0b2c4-0645-4c8a-b4ff-a2e313211f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Ketmillio_forintnyi_fuvet_talaltak_Ujpesten","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:57","title":"Kétmillió forintnyi füvet találtak Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7116964-8ca3-402b-a2bf-740d7d6ad3b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig igen és most egy helyre menekültek a Dorian hurrikán miatt. ","shortLead":"Pedig igen és most egy helyre menekültek a Dorian hurrikán miatt. ","id":"20190905_Egy_helyen_keresett_menedeket_a_Vissza_a_jovobe_autoja_De_Lorean_DMC_12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7116964-8ca3-402b-a2bf-740d7d6ad3b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245f08bc-724e-47b4-8ad4-09e94c41a523","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Egy_helyen_keresett_menedeket_a_Vissza_a_jovobe_autoja_De_Lorean_DMC_12","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:28","title":"Fotó: Ki gondolta volna, hogy ennyi Vissza a jövőbe autója egyáltalán létezik? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","shortLead":"Néhány fát addigra már kivágtak, hogy megépülhessen az oda tervezett \"családi szabadidőpark\".","id":"20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7a3a125-8ea2-4779-9d1a-9863fbbe658e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e849a07e-13fe-47fc-9fe8-68ef84aacf25","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_tarlos_istvan_fopolgarmester_fakivagas_hajogyari_sziget_taban_csaladi_szabadidopark","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:26","title":"Leállíttatta a fakivágásokat Tarlós a Hajógyári-szigeten is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d70104d5-50d5-43bb-b439-0471ce2b9930","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ipari kamera felvette, ahogy a Savoy biztonsági őre többször fejbe rúgja a férfit.","shortLead":"Egy ipari kamera felvette, ahogy a Savoy biztonsági őre többször fejbe rúgja a férfit.","id":"20190907_Magyar_hajlektalant_vertek_meg_egy_londoni_luxusszalloda_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d70104d5-50d5-43bb-b439-0471ce2b9930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5109db29-e7c7-45cc-9430-c1d1353d9af3","keywords":null,"link":"/elet/20190907_Magyar_hajlektalant_vertek_meg_egy_londoni_luxusszalloda_elott","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:29","title":"Magyar hajléktalant vertek meg egy londoni luxusszálloda előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal gyorsabban lehet javítani a növények stressztűrő képességét, mint a növénynemesítés hagyományos eszközeivel.","shortLead":"Kiújulhat a vita a géntechnológia alkalmazásáról a globális felmelegedés miatt, miután genetikai módosításokkal...","id":"201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c30163c-c09b-4596-8059-0baa24245653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2553fc41-0d84-4e6c-ae1e-d4819457de9a","keywords":null,"link":"/tudomany/201936__klimavaltozas__novenynemesites__genmodositas__viragporhintes","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:00","title":"A rettegett génmódosítás lehet a kulcs, ha a klímaváltozás után is enni akarunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e4a06-3ddc-425a-af19-145f8bf28be1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az autó sofőrje meghalt, sérültek is vannak.","shortLead":"Az autó sofőrje meghalt, sérültek is vannak.","id":"20190906_busz_auto_halalos_baleset_miskolc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e4a06-3ddc-425a-af19-145f8bf28be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179f481-3c47-4c4e-a873-57193f18a89d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_busz_auto_halalos_baleset_miskolc","timestamp":"2019. szeptember. 06. 16:31","title":"Busz és autó ütközött frontálisan Miskolc határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A dobogó közelébe sem kerültek a magyarok a nők versenyében.","shortLead":"A dobogó közelébe sem kerültek a magyarok a nők versenyében.","id":"20190906_ottusa_vilagbajnoksag_kallai_akos_szovetsegi_kapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e67d2701-3ffe-4e9c-9c44-a2d276b892e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e446ca-1d4a-4cb3-a449-4ac68de87e73","keywords":null,"link":"/sport/20190906_ottusa_vilagbajnoksag_kallai_akos_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2019. szeptember. 06. 21:47","title":"Elégedetlen a kapitány az öttusa-vb női eredményeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]