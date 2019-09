Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida. Nem az első ilyen eset. ","shortLead":"Az amerikai űrhivatal szakembereinek fogalma sem volt, hol fog belépni a Föld légterébe egy felénk száguldó aszteroida...","id":"20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a0c7a3a-6377-47f2-a86b-548167c4a341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2f7c4c-3572-4c0c-b088-4172b08b3fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Zavart_okozott_a_NASAnal_egy_aszteroida","timestamp":"2019. szeptember. 07. 18:23","title":"Zavart okozott a NASA-nál egy aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","shortLead":"A játékosoknak kedvez a Samsung együttműködése a chatelésre és hanghívásra is használható Discord platformmal.","id":"20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75925b59-0a0f-4d51-b292-5d27c6a3a049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beed2380-a4d5-44fb-bb38-841886d234e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_samsung_discord_integracio_galaxy_store_note10","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:03","title":"Új funkció jön a Samsung telefonjaira, a régebbi mobilok is megkapják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami luxusjármű kabinterét látjuk.","shortLead":"Alig két évtized alatt a dél-koreai márka eljutott odáig, hogy egy autójuk belső terét látva azt gondolnánk, valami...","id":"20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88f9a018-416c-426c-935f-cb8d268c066e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1317e5ac-0f15-4c9a-ad7a-f7c3905e5216","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_Ez_a_belsoter_nem_egy_Bentleye_hanem_egy_Kiae","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:55","title":"Ez a belsőtér nem egy Bentley-é, hanem egy Kia-é","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint idén, amikor a napi átlaghőmérséklet elérte a 22,9 Celsius-fokot.","shortLead":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint...","id":"20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f1c29d-1e13-46af-a3dd-e41807ea2434","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 22:12","title":"Rekordot döntött a nyári forróság Prágában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden negyedik magyar munkavállalóra hatással lehet a mesterséges intelligencia térnyerése.","shortLead":"Minden negyedik magyar munkavállalóra hatással lehet a mesterséges intelligencia térnyerése.","id":"20190907_Felkeszult_arra_hogy_a_mesterseges_intelligencia_elveszi_a_munkajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21cb1e3-0639-4eb3-8354-57952eeb043a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Felkeszult_arra_hogy_a_mesterseges_intelligencia_elveszi_a_munkajat","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:56","title":"Felkészült arra, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkáját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezzel négyre nőtt az e-cigaretta szívása miatt történt halálos esetek száma. Van olyan szakember, aki azt tanácsolja a dohányosoknak, hogy még csak fontolóra se vegyék az e-cigaretta használatát.

","shortLead":"Ezzel négyre nőtt az e-cigaretta szívása miatt történt halálos esetek száma. Van olyan szakember, aki azt tanácsolja...","id":"20190907_Ujabb_ket_halalos_aldozatot_szedett_az_Egyesult_Allamokban_az_elektromos_cigaretta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4dfab8-df6d-4d6b-90e8-a1e38a25f727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Ujabb_ket_halalos_aldozatot_szedett_az_Egyesult_Allamokban_az_elektromos_cigaretta","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:10","title":"Újabb két halálos áldozatot szedett az Egyesült Államokban az elektromos cigaretta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte: szeptembertől az optika mellett már a kábelhálózat nagy részén is elérhető ez a gyorsaság.","shortLead":"Már több mint 1,7 millió otthonban és vállalkozásban kínál gigabites sebességet a Telekom. A szolgáltató közölte...","id":"20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872cc734-f05c-47dc-a973-9e18e0da28a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_magyar_telekom_kabelhalozat_1_gbps_gigabites_internet","timestamp":"2019. szeptember. 06. 19:23","title":"Megduplázta az internet sebességét kábelhálózatán a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte a TASZSZ hírügynökséggel Nyikolaj Polozov, az ukrán tengerészek egyik ügyvédje. ","shortLead":"Megkezdődött szombaton az Oroszországban és Ukrajnában letartóztatott és elítélt állampolgárok cseréje - közölte...","id":"20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bc98696-65a6-473a-a347-bbe6c3ee08b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef310f7-e091-47e5-8fcd-6d27b18b3e05","keywords":null,"link":"/vilag/20190907_Megkezdodott_az_oroszukran_fogolycsere","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:27","title":"Megkezdődött az orosz-ukrán fogolycsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]