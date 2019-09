Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"70321999-8681-465c-b13f-9364c6ed9458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.","shortLead":"Az olasz sportkocsi egyrészt erősebb, másrészt könnyebb az elődjénél, ami mindenképpen izgalmas kombinációnak tűnik.","id":"20190909_itt_a_legujabb_ferrari_a_340_kmh_vegsebessegu_nyitott_tetos_f8_spider","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70321999-8681-465c-b13f-9364c6ed9458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2daf37e-c151-403a-8b63-c93b9b15c4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_itt_a_legujabb_ferrari_a_340_kmh_vegsebessegu_nyitott_tetos_f8_spider","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:21","title":"Itt a legújabb Ferrari, a szélvész gyors, nyitott tetős F8 Spider","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0decb3b-1a2e-424b-adad-2f8e532e869c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M0-s autóút 54-es kilométerszelvényénél, Nagytarcsánál forgalomkorlátozásra kell számítani.","shortLead":"Az M0-s autóút 54-es kilométerszelvényénél, Nagytarcsánál forgalomkorlátozásra kell számítani.","id":"20190909_Karambol_es_felborult_kocsi_az_M0son_Nagytarcsanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0decb3b-1a2e-424b-adad-2f8e532e869c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4cdbf77-e70e-4c8d-848c-2d0fd95fb0bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190909_Karambol_es_felborult_kocsi_az_M0son_Nagytarcsanal","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:38","title":"Karambolban borult fel egy kocsi az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"kkv","description":"Soha ilyen jó feltételek nem voltak arra, hogy valaki olcsóbbra cserélje régi, drága hitelét, legyen az lakáshitel, személyi kölcsön vagy éppen felhalmozódó folyószámlahitel. A forintosított devizahiteleken ülőknek is érdemes lehet kiszámolni a lehetőségeiket. A váltás két előnnyel is járhat: akár milliókat lehet megtakarítani vele, illetve egy hosszabb kamatperiódusú hitel választásával a kamatkockázatot lehet radikálisan csökkenteni.","shortLead":"Soha ilyen jó feltételek nem voltak arra, hogy valaki olcsóbbra cserélje régi, drága hitelét, legyen az lakáshitel...","id":"20190910_Soha_nem_volt_meg_ilyen_jo_alkalom_a_regi_hitelek_lecserelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad85f939-b457-4934-b9d1-d70a16d37b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Soha_nem_volt_meg_ilyen_jo_alkalom_a_regi_hitelek_lecserelesere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:20","title":"Soha nem volt még ilyen jó alkalom a régi hitelek lecserélésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a602957-f237-48f0-8252-06398dccaced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bőrnyakúaknak sem kell feltétlen belerohanni az ellenséges tűzbe.","shortLead":"A bőrnyakúaknak sem kell feltétlen belerohanni az ellenséges tűzbe.","id":"20190908_Partraszallo_lanctalpas_dront_tesztelt_az_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a602957-f237-48f0-8252-06398dccaced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d50f1-216a-40ba-8f00-306920be8201","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Partraszallo_lanctalpas_dront_tesztelt_az_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:53","title":"Partraszálló lánctalpas drónt tesztelt az amerikai haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Dalversenyre\" gyűlnek össze a hosszúszárnyú bálnák Új-Zéland legészakibb vizeiben minden évben. A kutatók szerint az állatok bemutatják egymásnak dalaikat, és új dallamokat tanulnak egymástól. ","shortLead":"\"Dalversenyre\" gyűlnek össze a hosszúszárnyú bálnák Új-Zéland legészakibb vizeiben minden évben. A kutatók szerint...","id":"20190909_hosszuszarnyu_balnak_eneke_uj_dalok_tanulasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc066c3-3cde-4e3d-8162-393b0f504e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b21d075-c7a8-4063-a0ae-ca568249bb91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_hosszuszarnyu_balnak_eneke_uj_dalok_tanulasa","timestamp":"2019. szeptember. 09. 06:03","title":"A bálnák összegyűlnek egy helyen, hogy új dalokat tanuljanak egymástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó kerettantervi munkabizottságáról kapott kérdéseket: megvárta, amíg a közel ötven szakértő megbízása lejár, aztán széttárta a kezét, és kiadta az infókat a még hivatalban maradt háromról. Meg fog lepődni, hogy Takaró Mihály mellett kik szakértik és minőségellenőrzik havi félmillió forintért a tantervi szöveget. ","shortLead":"Tanítani való kommunikációs stratégiával élt ismét az Emmi, amikor az új NAT Takaró Mihályt is tagjai közt tudó...","id":"20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aac463-045b-48ea-a978-942fccf82cad","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Itt_a_legujabb_bizonyitek_hogy_hulyere_veszi_az_Emmi_az_adatkeroket","timestamp":"2019. szeptember. 10. 10:25","title":"Hülyére veszi az Emmi az adatkérőket, meglepő nevek a szakértői listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell már sokat várni arra, hogy a Huawei leleplezze a Mate 30 és a Mate 30 Pro készülékeket, a bemutató előtt pedig egy kis mézesmadzaggal készült a cég a rajongóknak.","shortLead":"Nem kell már sokat várni arra, hogy a Huawei leleplezze a Mate 30 és a Mate 30 Pro készülékeket, a bemutató előtt pedig...","id":"20190909_huawei_mate_30_okostelefon_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410e6a37-852a-44ee-bedc-479e037505db","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_huawei_mate_30_okostelefon_video","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:03","title":"Két videót tett közzé a Huawei az érkező idei legerősebb telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]