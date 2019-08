Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","shortLead":"A belga hatóságok körözték a terepjárót, amelyet Csanádpalotánál akartak kivinni Magyarországról. ","id":"20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87974d09-62ee-4d5d-b023-f972cab54194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3774109-612f-403d-94fa-0bea92c15083","keywords":null,"link":"/cegauto/20190730_Fekete_luxus_Range_Rover_bukott_le_a_hataron","timestamp":"2019. július. 30. 08:25","title":"Fekete luxus Range Rover bukott le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","shortLead":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","id":"20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dee7638-adeb-4256-9045-1d9b465c21b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány és 2 hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58f8e2-f663-471f-9336-af495854eea3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok 20 éves sztárja július elején hunyt el. A halála okát most hozta nyilvánosságra a Los Angeles-i igazságügyi orvosszakértői szolgálat. ","shortLead":"Cameron Boyce, a Jessie és az Utódok című amerikai tévésorozatok 20 éves sztárja július elején hunyt el. A halála okát...","id":"20190731_cameron_boyce_epilepszia_disney","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a58f8e2-f663-471f-9336-af495854eea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c2db90-7eb9-47b9-8c4f-5f149cd7106f","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_cameron_boyce_epilepszia_disney","timestamp":"2019. július. 31. 10:53","title":"Epilepsziás roham okozta a Disney fiatal sztárjának halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","shortLead":"Épp harminc éve lett újra hivatalos a vérpezsdítő Ébredj, román.","id":"20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68fe98cf-198c-4c80-91ec-213bef7fbc76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ddc03f-a878-442a-bbf1-926befdd57dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190730_Ma_van_a_roman_himnusz_napja","timestamp":"2019. július. 30. 09:29","title":"Ma van a román himnusz napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c80b061-8b26-4a2c-a18c-a5d8a95d52b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190731_Marabu_Feknyuz_Mikroszoft_Hangeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c80b061-8b26-4a2c-a18c-a5d8a95d52b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06e447a-9b9c-492f-b1f0-a078b1b0ef7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Marabu_Feknyuz_Mikroszoft_Hangeri","timestamp":"2019. július. 31. 10:31","title":"Marabu Féknyúz: Mikrószoft Hángeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális zaklatással megvádolt úszót.","shortLead":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális...","id":"20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b74d022-2017-4176-b9a6-506fa6ea6767","keywords":null,"link":"/sport/20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 31. 15:02","title":"Kiderült, mekkora büntetés fejében engedték haza Kenderesit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok mind a kriptovalutával, mind a Facebookkal szemben. A világ befolyásos pénzügyi vezetői szintén nem bíznak a közösségi oldal üzemeltetőiben.","shortLead":"Június közepén mutatta be a Facebook saját virtuális pénzét, a Librát. A felhasználók azonban roppant bizalmatlanok...","id":"20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c850407-2e18-4da4-b195-798437e9c1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb37fbc-f6df-4dc4-bb0c-69c23ecebed2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_viber_felmeres_facebook_libra_bizalom","timestamp":"2019. július. 30. 11:03","title":"Elbukhat a Facebook saját pénze, szinte már senki sem bízik Zuckerbergékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében. A projektet élesen kritizáló szakemberek szerint az újfajta hazugságvizsgáló helytelen következtetésekre juthat, amit egy új eset is megerősít.","shortLead":"Magyarország is részt vesz a mesterségesintelligencia-alapú határvédelmi rendszer, az iBorderCtrl tesztelésében...","id":"20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65aaacf-93b7-4db8-bd5c-3acbab27e094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8209fcc-37fa-4ed2-8f96-b289a9bed463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_iborderctrl_silent_talker_csendes_beszelo_mesterseges_intelligencia_hatarellenorzes_europai_unio","timestamp":"2019. július. 31. 11:33","title":"Őszintén válaszolt, mégis hazugnak bélyegezte az újságírót az új EU-s okos határellenőrző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]