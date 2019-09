Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","shortLead":"Ha a Lamborghininek van már szabadidő-autója, és a Ferrarinak is lesz hamarosan, akkor a Bugattinak miért ne lehetne?","id":"20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbaf976e-2874-42a9-a8c1-82f131f80f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7d5f60-b088-4cb0-8108-8923d293f3fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190910_Fantaziaorszagban_mar_letezik_a_Bugatti_SUV__video","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:26","title":"Fantáziaországban már létezik az 1500 lóerős Bugatti SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség, amit egy elektromos angolna produkálni tud, az 650 volt, ez a hal azonban 860 voltos feszültséget is képes előállítani. ","shortLead":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség...","id":"20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dc9d4-8b1e-4a30-8022-8d227a9abce8","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:50","title":"Brutálisan erős, új elektromosangolna-fajt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igaz, más ország nemzeti csapatát sem venné át.","shortLead":"Igaz, más ország nemzeti csapatát sem venné át.","id":"20190910_Dardai_nem_akar_tobbet_a_magyar_valogatott_szovetsegi_kapitanya_lenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103ab997-8f12-4e87-902d-bfc9ba11245c","keywords":null,"link":"/sport/20190910_Dardai_nem_akar_tobbet_a_magyar_valogatott_szovetsegi_kapitanya_lenni","timestamp":"2019. szeptember. 10. 12:15","title":"Dárdai nem akar többet a magyar válogatott szövetségi kapitánya lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jack Ma 54 évesen távozik a cég éléről. 1999-ben alapította az Alibabát angoltanárként, ma 38,4 milliárdos vagyona van. Állítja, akkor volt a legboldogabb, amikor havi 3600 forintot keresett.

","shortLead":"Jack Ma 54 évesen távozik a cég éléről. 1999-ben alapította az Alibabát angoltanárként, ma 38,4 milliárdos vagyona van...","id":"20190910_Ma_tavozik_az_Alibaba_milliardos_vezetoje_a_ceg_elerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29700a8b-0d2e-4c36-803b-19a1f410bb22","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_Ma_tavozik_az_Alibaba_milliardos_vezetoje_a_ceg_elerol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:39","title":"Ma távozik az Alibaba milliárdos vezetője a cég éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zöld szervezetek szerint vészesen közeledünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút. Levelük szerint a magyar sajtó új kifejezések használatával segítheti a kialakult helyzet megértését.","shortLead":"A zöld szervezetek szerint vészesen közeledünk ahhoz a ponthoz, ahonnan már nincs visszaút. Levelük szerint a magyar...","id":"20190909_Nem_klimavaltozas_van_hanem_klimavalsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd0324f0-28a8-4482-9d48-4f5c527b17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ef30b5-a077-4b2e-b731-390c58e9c852","keywords":null,"link":"/tudomany/20190909_Nem_klimavaltozas_van_hanem_klimavalsag","timestamp":"2019. szeptember. 09. 18:08","title":"Klímaváltozás helyett használjuk azt, hogy klímaválság – követeli egy szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre törzskártyáját és nyugdíját.","shortLead":"A Miniszterelnökségnek kellett intézkednie, hogy az agyvérzésben megbénult kerekesszékes férfi megkapja végre...","id":"20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7af15bf1-9533-4a90-90a9-b4370bc3f6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84c4b1d-ae8e-4d4e-906f-052dc1743b98","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Orbannak_kellett_levelet_irnia_hogy_agyverzeses_kerekesszekes_ferje_megkapja_nyugdijat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:52","title":"Orbánnak kellett levelet írnia, hogy agyvérzéses, kerekesszékes férje megkapja nyugdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","shortLead":"Imádkozik, hogy ne legyen egyházszakadás, mert az sok ember spirituális egészségét tenné kockára.","id":"20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35d13df8-a16d-4581-9c52-00f5ecfc0cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98386aa-11ce-4ec5-9bdc-ce27223cf857","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Ferenc_papa_tudja_hogy_hatba_akarjak_szurni_de_nem_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:28","title":"Ferenc pápa tudja, hogy hátba akarják szúrni, de nem fél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan ma éri el az egymilliárd főt a Galileo, az uniós műholdas navigációs rendszer mobiltelefonos felhasználóinak tábora. Problémák ugyan időnként még akadnak, de a rendszer egyre pontosabban teszi a dolgát.","shortLead":"Várhatóan ma éri el az egymilliárd főt a Galileo, az uniós műholdas navigációs rendszer mobiltelefonos felhasználóinak...","id":"20190910_galileo_navigacios_rendszer_egymilliard_mobilos_felhasznalo_gnss_gps","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8f55f96-c593-4d0d-bab6-b94cd2f594cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f935a46-4359-4732-83ee-f74198f405e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_galileo_navigacios_rendszer_egymilliard_mobilos_felhasznalo_gnss_gps","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:03","title":"Felejtse el a GPS-t: már egymilliárd ember használja az új, EU-s navigációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]