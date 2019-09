Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség, amit egy elektromos angolna produkálni tud, az 650 volt, ez a hal azonban 860 voltos feszültséget is képes előállítani. ","shortLead":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség...","id":"20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dc9d4-8b1e-4a30-8022-8d227a9abce8","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:50","title":"Brutálisan erős, új elektromosangolna-fajt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi szír menekültnek. Akár évekig börtönben maradhat az elvileg szabadlábra került férfi.","shortLead":"Még mindig nem sikerült befogadó országot találni Ahmed H.-nak, a terrorcselekményért elítélt, majd kiutasított ciprusi...","id":"20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88683b-813e-4edf-89b4-fd188fa6a0d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Mar_hat_orszag_utasitotta_el__egyre_abszurdabb_az_Ahmed_Htortenet","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:39","title":"Már hat ország utasította el – egyre abszurdabb az Ahmed H.-történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már a harmadikat fogyasztotta el.","shortLead":"Már a harmadikat fogyasztotta el.","id":"20190910_Trump_kirugta_a_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a9de4bb-e420-4152-849a-c54cbae8b302&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c9b304-6fe6-429b-901f-984efe05017e","keywords":null,"link":"/vilag/20190910_Trump_kirugta_a_nemzetbiztonsagi_tanacsadojat","timestamp":"2019. szeptember. 10. 18:33","title":"Trump kirúgta a nemzetbiztonsági tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:30","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása megmutatja, mire is voltak igazán kíváncsian a felhasználók – nagy meglepetésre ne számítson. Aki lemaradt, most a cikkben megnézheti a teljes adást vagy a bemutató legjobb pillanatait.","shortLead":"Története során először közvetítette sajtóbemutatóját a YouTube-on is az Apple. A nézettségi adatok alakulása...","id":"20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c1587b6-9b0a-41ba-bdb2-f00eb22d8570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741c240f-5276-4f13-bd46-40ed293dadd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_apple_iphone_okostelefon_bemutato_video_live_stream_youtube","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:03","title":"Tim Cook sem rossz, de legtöbben az iPhone 11 felvillanásakor kapcsoltak a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","shortLead":"A kihívó megjelölte a helyet és a napot, várja a főpolgármester válaszát.","id":"20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f1f3c5-d5c2-49da-87a0-f48f23da6a25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8eb087-52ec-479e-b6b4-acb08113080b","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_karacsony_gergely_tarlos_istvan_fopolgarmester_vita","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:25","title":"Még a végén összejön a vita Tarlós és Karácsony között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d292551c-5fbc-4879-9d48-4aed34cc5f9b","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Több mint fél évszázada van színpadon, rengeteg emlékezetes alakítással a háta mögött. Maximalista, alázatos és odaadó. A ma 75 éves Pogány Judit elképesztő sokoldalúságát próbáltuk megfejteni az eddigi életművén keresztül. Mert Pogány Judit mindent képes eljátszani. ","shortLead":"Több mint fél évszázada van színpadon, rengeteg emlékezetes alakítással a háta mögött. Maximalista, alázatos és odaadó...","id":"20190910_Pogany_Judit_szineszno_szuletesnap_75_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d292551c-5fbc-4879-9d48-4aed34cc5f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e522ed36-6b10-48c2-a440-626757792986","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Pogany_Judit_szineszno_szuletesnap_75_eves","timestamp":"2019. szeptember. 10. 17:35","title":"Aki Józsit szült a Bélák közé – Pogány Judit 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű VPN-szolgáltatása, a Firefox Private Network.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű...","id":"20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c17f028-887b-466a-9711-523aa018a5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:03","title":"Már teszteli a Mozilla a Firefox új funkcióját, ami segít észrevétlen maradni az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]